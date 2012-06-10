Okul durumundan tayine onay

Aydın 1. İdare Mahkemesi, Aydın'da çalışan ancak iki çocuğunun okuduğu İzmir'e atanmak isteyen ANKARA -1. İdare Mahkemesi, Aydın'da çalışan ancak iki çocuğunun okuduğu İzmir'e atanmak isteyen memur un talebinin reddini iptal etti.

Mahkeme, memurun çocuklarının merkezi bir sınavla yerleştirildiğine ve yatılı okuma imkanı bulunmadığına işaret ederek, davacının İzmir'e atanma isteminin reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığını kaydetti.