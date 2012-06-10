Okul durumundan tayine onay

Mahkeme, memurun çocuklarının merkezi bir sınavla yerleştirildiğine ve yatılı okuma imkanı bulunmadığına işaret ederek, davacının İzmir'e atanma isteminin reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığını kaydetti.
AA
Aydın 1. İdare Mahkemesi, Aydın'da çalışan ancak 2 çocuğunun okuduğu İzmir'e atanmak isteyen memurun talebini yerinde buldu.
Mahkeme, memurun çocuklarının merkezi bir sınavla yerleştirildiğine ve yatılı okuma imkanı bulunmadığına işaret ederek, davacının İzmir'e atanma isteminin reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığını kaydetti.
AA