Öğretmenlere yasal işlem yok

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, İstanbul Sanayi Odasındaki (İSO) programı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



''Bugün memurlar eylemdeydi. Derse girmeyen öğretmenler hakkında yasal bir işlem yapılacak mı?'' sorusu üzerine Dinçer, şunları söyledi:

''Öğretmenler hakkında yasal bir işlem yapmayacağız. Çünkü bir tepki mahiyetinde, dikkat çekmek mahiyetinde, sadece öğretmenlerin değil, tüm devlet memurlarının yaptığı bir uygulamaydı. Ancak üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Çünkü çocuklarımız, öğretmenlerimize emanet ve onların eğitilmesi için biz çaba sarf ediyoruz. Öğretmenlerimiz, hak arama konusunda ne kadar haklıysalar, sorumluluklarını icra etmek konusunda da o kadar hassas olmalılar..Bunun meşru bir zeminde gittiğini düşünüyorum, dolayısıyla olumsuz bir değerlendirmem olmayacak"

Aileler gerekli hassasiyeti gösterecek

Dinçer, çocuklarını okula göndermeyen ailelere ceza kesilmesi konusunda da, ''Eğitim zorunlu hale geldikten sonra eğitime çocuğunu göndermeye aileler için bundan önce uygulanan idari tedbirler ne ise onlar uygulamaya devam edecek. Bu açıdan bakıldığında bilinmesi gereken gerçek; 12 yıllık eğitim zorunludur, 66'ncı aydan sonra eğitim başlar ve 12'inci yıl sonunda biter. Bütün bu zorunlu süreç için aileler çocuklarını eğitmek durumundadırlar ve bununla ilgili gerekli hassasiyeti onlar gösterecekler, biz de görevlerimizi yapacağız'' dedi.