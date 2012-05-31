Öğretmen açığı 3-4 yıl içinde kapatılacak

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı

, Mehmet Akif İnan İlköğretim Okulu'nun resmi açılış töreninde yaptığı konuşmasında, ''Hükümetimizin kadro vermesi halinde Ağustos ayında ciddi manada bir

ataması yapacağız'' dedi.



Gelecek 3-4 yıllık süre içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen ihtiyacının bütünüyle karşılanacağını belirten Dinçer, ''Yılda 8-10 bin öğretmene ihtiyacımız olacak, daha fazla değil'' diye konuştu.

68 ayını doldurmuş çocukların, velilerin yüzde 90'ından fazlası tarafından gönüllü olarak zaten okula gönderildiğini ifade eden Dinçer, bunu şimdi 66 aya çektiklerini, çocuklaraı hayata daha erken başlatmış olacaklarını, gelecek sene birinci sınıfların eğitim saatlerini mümkün olduğu kadar boşaltarak oyun oynatacaklarını anlattı.

Derslik başına 30 öğrenciye ulaşmak için yaklaşık 160 bin dersliğe ihtiyaç olduğunu belirten Dinçer, bu ihtiyacın 173 bine çıktığını söyledi.