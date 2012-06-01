Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

O metni çok önceden gördük

Bakan Eker, ''bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinden beklentileri olmadığına'' dair haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu

O metni çok önceden gördük

Bakan Eker, ''bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinden beklentileri olmadığına'' dair haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu

01 Haziran 2012 Cuma 18:47
447 Okunma
O metni çok önceden gördük
DİYARBAKIR - Gıda Tarım ve Hayvancılık BakanıMehdi Eker, beraberinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Yardımcısı Kutbettin Arzu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mine Lök Beyaz, Oya Eronat ve Vali Mustafa Toprak ile yarın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde açılışını yapacağı 6 bin kişilik Seyrantepe Spor Salonu'nda son çalışmaları inceledi. Eker, Başbakan'ın Diyarbakır ziyaretinde toplu törende açılışını yapacağı spor salonundaki çalışmaları denetleyerek, hazırlıklarla ilgili bilgi aldı.

Salondan çıkışta gazetecilere açıklama yapan Bakan Eker, bir gazetecinin, bazı sivil toplum kuruluşlarının Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinden beklentileri bulunmadığına dair basında yer alan haberleri hatırlatması üzerine, ''Bilgim var. Biz o metni çok önceden gördük'' dedi. 
Diyarbakır'ın 1 milyon 570 bin civarında nüfusa sahip olduğunu, kentte 878 de sivil toplum kuruluşu ve dernek bulunduğunu anımsatan Eker, şunları söyledi:
''Bunlardan bir sendikanın çeşitli şubelerinden oluşan bazı kuruluşların temsilcileri bir araya geliyor, şahsi duygu ve düşüncelerini söylüyorlar. Bu hiçbir şekilde Diyarbakır esnafını, tüccarını, kentte yaşayan milyonlarca insanın duygularını yansıtmıyor. Diyarbakır'da iş aş bekleyen, yakıcı sorunların çözümünü bekleyen insanların beklentilerinin karşılığı bugünkü açıklama değil. Metin okunduğunda bir yerlerden ellerine verildiği anlaşılıyor. Nitekim toplantı yapılıp okunmadan önce o metin piyasada dolaşıyordu. Biz de o metni çok önceden gördük. Birileri bunu aldı, bu şekilde, bu vesile ile kullandı. Bu şahsi düşünceleri Diyarbakır'ın düşüncesi değil."

AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 10:48
Anahtar Kelimeler:
Mehdi Eker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
2940 terörist etkisiz hale getirildi
2940 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ