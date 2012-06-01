DİYARBAKIR -

, beraberinde

Yardımcısı Kutbettin Arzu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mine Lök Beyaz, Oya Eronat ve Vali Mustafa Toprak ile yarın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde açılışını yapacağı 6 bin kişilik Seyrantepe Spor Salonu'nda son çalışmaları inceledi. Eker, Başbakan'ın Diyarbakır ziyaretinde toplu törende açılışını yapacağı spor salonundaki çalışmaları denetleyerek, hazırlıklarla ilgili bilgi aldı.



Salondan çıkışta gazetecilere açıklama yapan Bakan Eker, bir gazetecinin, bazı sivil toplum kuruluşlarının Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinden beklentileri bulunmadığına dair basında yer alan haberleri hatırlatması üzerine, ''Bilgim var. Biz o metni çok önceden gördük'' dedi.

Diyarbakır'ın 1 milyon 570 bin civarında nüfusa sahip olduğunu, kentte 878 de sivil toplum kuruluşu ve dernek bulunduğunu anımsatan Eker, şunları söyledi:

''Bunlardan bir sendikanın çeşitli şubelerinden oluşan bazı kuruluşların temsilcileri bir araya geliyor, şahsi duygu ve düşüncelerini söylüyorlar. Bu hiçbir şekilde Diyarbakır esnafını, tüccarını, kentte yaşayan milyonlarca insanın duygularını yansıtmıyor. Diyarbakır'da iş aş bekleyen, yakıcı sorunların çözümünü bekleyen insanların beklentilerinin karşılığı bugünkü açıklama değil. Metin okunduğunda bir yerlerden ellerine verildiği anlaşılıyor. Nitekim toplantı yapılıp okunmadan önce o metin piyasada dolaşıyordu. Biz de o metni çok önceden gördük. Birileri bunu aldı, bu şekilde, bu vesile ile kullandı. Bu şahsi düşünceleri Diyarbakır'ın düşüncesi değil."