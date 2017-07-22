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O kadar üzgünüz ki 

Geçtiğimiz gün Teşvikiye Camii'nde son yolculuğuna uğurldığımız Harun Kolçak için sevilen sanatçılar üzüntülerini dile getirdi. 

O kadar üzgünüz ki 

Geçtiğimiz gün Teşvikiye Camii'nde son yolculuğuna uğurldığımız Harun Kolçak için sevilen sanatçılar üzüntülerini dile getirdi. 

22 Temmuz 2017 Cumartesi 13:40
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O kadar üzgünüz ki 

İSTANBUL- Geçtiğimiz gün uzun süredir kanser tedavisi gören ve bu amansız hastalığa dün direnemeyip bizlere veda eden Harun Kolçak herkesi yasa boğdu. Öğlen namazına mütakip gerçekleşen cenaze töreni için bir çok ünlü isim cami avlusundaydı.

Cenazeyi getiren Çelik Erişçi ve Umut Kuzey naaşı musalla taşına bıraktıktan sonra basına açıklama yaptı. Ardından bir süre daha naaşın başında bekleyen Çelik Erşiçi, Harun Kolçağın kuzenlerinin gelmesi üzerine kenara geçti. 

"En güzel morali albümü vermişti"

 “Barışsever, bütün ülkeye her zaman sevgi üzerinden konuşan bunu da şarkıları ile aktaran bir sanatçı hepimizin başı sağ olsun. En son hastaneye yatmadan bir hafta on gün önce görüşmüştük. Hastane olmadığında daha iyiydi hastaneyi sevmiyordu. Moralle yürüyen bir hastalıktı. Hepimiz gücümüz yettiğince moralini yüksek tutmaya çalıştık" diyen Çelik Erişçi, "Dediğim gibi en yüksek morali albümüne karşı gösterilen ilgiden aldığını düşünüyorum. Son bir buçuk 2 yıllık süreç tamamen halkın duaları ile oldu. Hepimizin başı sağolsun” dedi.

"Ne diyebiliriz ki"

"Çelik'in dediği gibi hastaneye gitmeyi gerçekten istemiyodu. Ona moral olmaya hep çalıştık." diyen Umut Kuzey, "Çok üzgünüz ne diyebiliriz ki?" şekinde konuştu. 

"Arkadaşlar konuşamıyorum"

Cenazeye katılan Tan Taşçı, uzatılan mikrofanlara, "Arkadaşlar konuşacak gerçekten hiç birşeyim yok o kadar üzgünüm ki nolur beni affedin. konuşamıyorum" dedi. 

"Tanıyanlar bilir"

Son zamanlarda Harun Kolçak'ın çok fazla yanında olan genç şarkıcı Levent Şahin, naaşın başında uzun süre bekledikten sonra "Kendisiyle çok yakın olma fırsatımız oldu. O kadar güzel bir insan ki zaten tanıyanlar bilir. Şu ana inanamıyorum" ifadesini kullandı.

Uzun süredir vokalliğini yapan komşusu dert ortağı Sibel Benekli, ayakta durmakta güçlük çekti ve saatlerce ağladı. 

Cenazeye gelen diğer sevilen isimler arasında; Ayşegül Aldinç, Nuri Alço, Murat Başaran ve sevgili menajeri Tülin Ürker, Nadide Sultan ve menajeri Tuğçe Keloğlu, Mustafa Ceceli, Hakan Kahraman, Ömür Gedik, Gamze Yıldız, Timur Acımış, Doğukan Manço, Betül Demir, ve sayamadığımız bir çok isim cenazeye katılanlar arasındaydı.

Özel Haber: Elif Günay

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Anahtar Kelimeler:
Harun KolçakCenazeÇelik ErişçiTan TaşçıUmut Kuzey
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