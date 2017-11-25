'Nusret-2017 Davet Tatbikatı' başladı

Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO ve Türkiye'den Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katıldığı "Nusret-2017 Davet Tatbikatı", Saros Körfezi'nde başladı.

Tatbikat kapsamında düzenlenen basın brifingi, Çanakkale Askeri Müze Komutanlığı iskelesinde demirli bulunan "TCG Nusret" gemisinde gerçekleştirildi.

Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Ahmet Tunç Veyisoğlu, burada yaptığı konuşmada, tatbikatın her yıl Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde planlanarak icra edilen fiili bir mayın harbi tatbikatı olduğunu söyledi.

Tatbikatın 3 Aralık'ta sona ereceğini belirten Veyisoğlu, şunları kaydetti: "Nusret-2017 Davet Tatbikatı, Saroz Körfezi'nde, uluslararası müdahale gerektiren bir bölgesel krize dayalı hayali ve jenerik bir senaryoya istinaden icra edilecektir. Tatbikatımızın öncelikli amacı ve hedefi mayın harbini planlama, icra ve kıymetlendirilmesi konularında yüksek seviyeli bir eğitim ortamı sağlamak, özellikle dost ve müttefik farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının mayın karşı tedbirleri konusunda birlikte çalışabilirliğini, iş birliğini geliştirmektir. Tatbikata NATO daimi mayın karşı tedbirleri görev grubu unsurları ile birlikte 12 ülkeden 5 gemi, iki EOD timi ve 17 karargah subayı ve gözlemci personel katılım sağlamıştır."

TCG Bayraktar gemisinde Mayın Filosu Komutanlığınca idare edilecek tatbikata Türkiye'den altı mayın avlama gemisi, birer komuta-kontrol gemisi (mayın dökücü), fırkateyn, karakol gemisi, helikopter, mayın toplama botu, su altı savunma görev timi, sahil güvenlik botu, AUV Timi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından iki görev uçuşu ve bir C-130 nakliye uçağı katılıyor.

Tatbikata ayrıca, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (SNMCMG-2) kapsamında, İngiltere'den bir komuta kontrol gemisi ve mayın avlama gemisi, İtalya, Yunanistan ve Türkiye'den birer mayın avlama gemisi ile Bulgaristan'dan bir mayın tarama gemisi olmak üzere toplam altı gemi, yine Bulgaristan'dan bir mayın avlama gemisi, Katar ve Yunanistan'dan Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme (EOD) Timleri, Azerbaycan, Cezayir, Katar, Romanya, Slovenya ve Azerbaycan ve Cezayir'den toplam 12 gözlemci ve Romanya'dan iki karargah subayı katılım sağlıyor.

"Nusret-2017 Davet Tatbikatı", mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitim olanağı sağlamak, farklı ülkelere ait mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Tatbikata Türkiye'den altı mayın avlama gemisi, birer komuta-kontrol gemisi (mayın dökücü), fırkateyn, karakol gemisi, helikopter, mayın toplama botu, su altı savunma görev timi, sahil güvenlik botu, AUV Timi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından iki görev uçuşu ve bir C-130 nakliye uçağı katılıyor.

Tatbikat, mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitim olanağı sağlamak, farklı ülkelere ait mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.