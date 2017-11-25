Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
104539
ALTIN
163.466
DOLAR
3.9376
STERLİN
5.2643
EURO
4.6999
Zeynep'ten soyadı gibi albüm 
Zeynep'ten soyadı gibi albüm 
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
"İŞTE BUNDANDIR KAVGAM"
"İŞTE BUNDANDIR KAVGAM"
"Bayazhan"
"Bayazhan"
''Bu Dünya da Yerim Olmadı''
''Bu Dünya da Yerim Olmadı''

'Nusret-2017 Davet Tatbikatı' başladı

NATO ve Türkiye'den Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katıldığı tatbikat, Saros Körfezi'nde başladı.

'Nusret-2017 Davet Tatbikatı' başladı

NATO ve Türkiye'den Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katıldığı tatbikat, Saros Körfezi'nde başladı.

25 Kasım 2017 Cumartesi 21:21
0 Okunma
'Nusret-2017 Davet Tatbikatı' başladı

Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO ve Türkiye'den Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katıldığı "Nusret-2017 Davet Tatbikatı", Saros Körfezi'nde başladı.

Tatbikat kapsamında düzenlenen basın brifingi, Çanakkale Askeri Müze Komutanlığı iskelesinde demirli bulunan "TCG Nusret" gemisinde gerçekleştirildi.

Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Ahmet Tunç Veyisoğlu, burada yaptığı konuşmada, tatbikatın her yıl Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde planlanarak icra edilen fiili bir mayın harbi tatbikatı olduğunu söyledi.

Tatbikatın 3 Aralık'ta sona ereceğini belirten Veyisoğlu, şunları kaydetti: "Nusret-2017 Davet Tatbikatı, Saroz Körfezi'nde, uluslararası müdahale gerektiren bir bölgesel krize dayalı hayali ve jenerik bir senaryoya istinaden icra edilecektir. Tatbikatımızın öncelikli amacı ve hedefi mayın harbini planlama, icra ve kıymetlendirilmesi konularında yüksek seviyeli bir eğitim ortamı sağlamak, özellikle dost ve müttefik farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının mayın karşı tedbirleri konusunda birlikte çalışabilirliğini, iş birliğini geliştirmektir. Tatbikata NATO daimi mayın karşı tedbirleri görev grubu unsurları ile birlikte 12 ülkeden 5 gemi, iki EOD timi ve 17 karargah subayı ve gözlemci personel katılım sağlamıştır."

TCG Bayraktar gemisinde Mayın Filosu Komutanlığınca idare edilecek tatbikata Türkiye'den altı mayın avlama gemisi, birer komuta-kontrol gemisi (mayın dökücü), fırkateyn, karakol gemisi, helikopter, mayın toplama botu, su altı savunma görev timi, sahil güvenlik botu, AUV Timi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından iki görev uçuşu ve bir C-130 nakliye uçağı katılıyor.

Tatbikata ayrıca, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (SNMCMG-2) kapsamında, İngiltere'den bir komuta kontrol gemisi ve mayın avlama gemisi, İtalya, Yunanistan ve Türkiye'den birer mayın avlama gemisi ile Bulgaristan'dan bir mayın tarama gemisi olmak üzere toplam altı gemi, yine Bulgaristan'dan bir mayın avlama gemisi, Katar ve Yunanistan'dan Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme (EOD) Timleri, Azerbaycan, Cezayir, Katar, Romanya, Slovenya ve Azerbaycan ve Cezayir'den toplam 12 gözlemci ve Romanya'dan iki karargah subayı katılım sağlıyor.

"Nusret-2017 Davet Tatbikatı", mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitim olanağı sağlamak, farklı ülkelere ait mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Tatbikata Türkiye'den altı mayın avlama gemisi, birer komuta-kontrol gemisi (mayın dökücü), fırkateyn, karakol gemisi, helikopter, mayın toplama botu, su altı savunma görev timi, sahil güvenlik botu, AUV Timi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından iki görev uçuşu ve bir C-130 nakliye uçağı katılıyor.

Tatbikat, mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitim olanağı sağlamak, farklı ülkelere ait mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Türkeş'i aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Türkeş'i aradı
Erzurum, buz tuttu
Erzurum, buz tuttu
İstanbul'da eylem hazırlığındaki 9 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da eylem hazırlığındaki 9 kişi gözaltına alındı
İstenmeyen mesajlar yeni sistemle engellenecek
İstenmeyen mesajlar yeni sistemle engellenecek
Müjde! Elektrik ucuzlayacak
Müjde! Elektrik ucuzlayacak
Batum'da otel yangını: 12 ölü
Batum'da otel yangını: 12 ölü
NUR YERLİTAŞ'A BÜYÜK TEPKİ !
NUR YERLİTAŞ'A BÜYÜK TEPKİ !
Merkel'e partisinden istifa çağrısı
Merkel'e partisinden istifa çağrısı
Diyarbakır'da Cezaevine Saldırı
Diyarbakır'da Cezaevine Saldırı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ