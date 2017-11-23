NUR YERLİTAŞ'A BÜYÜK TEPKİ !

Ünlü moda tasarımcısı Nur Yerlitaş, katıldığı bir davette şehitlerimize yönelik hadsizce açıklamalarda bulundu. " Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullandı. Türkiye'de saygın televizyonlarda sürekli boy gösteren ünlü moda tasarımcısına bu sözler hiç yakışmadı. Sanki kendisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilmiş gibi şehitlerimiz ile alakalı laubali bir yaklaşımda bulundu . Ama birisi de çıkıp " Ne yapayım Nur Yerlitaş'ı amann, ohooo" dese yer yerinden oynardı. Mahkemelere gidilip, davalar açılırdı. Ama gelin görün ki konu "şehit" olunca daha az önemli oluyor .Özellikle böylesi zor bir dönemden geçen ülkemiz için büyük vefasızlık olduğunu düşünüyorum. Böyle hassas bir zamanda bu gibi lafların edilmesi doğal olarak Nur Yerlitaş için büyük bir antipati yarattı ve yaratmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Herkes Nur'u, çılgın hareketleriyle ve marjinal karekteriyle tanırken o, Türk halkının kutsalına laf atıp,şehitlerimize büyük saygısızlık yaptı. Her gün neredeyse bir eve ateş düşüyor. İnsanlar, evlatlarını kaybediyor, umutlarını kaybediyor hem de bizim güvenliğimiz için ama görülen o ki ; ateş, yine düştüğü yeri yakıyor. Sen , bu ülkenin sanatçısı olarak şehitlerimize nasıl saygısızlık edebiliyorsun Nur Yerlitaş? Onlar , gecesi gündüzü olmadan sürekli görevden göreve koşan yiğit güvenlik güçlerimiz , evlerinde bir başına bıraktıkları küçücük bebeklerine ve eşlerine de mi hiç saygın yok ? "Şehitler mehitler " değil onlar bu vatanın şerefi, namusu, uğruna evlatlarını babasız bırakan nice koç yiğitler. Eğer sen rahatlıkla o geceye katılıyorsan, bunu şehitlerimize borçlusun, bunu bil. Huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamamız için canlarını feda eden Mehmetçikler'e böyle bir saygısızlık görülmüş bir şey değil. Kaldı ki sen bir sanatçısın, yaşanan acılara duyarlı olman lazım ama sen başından savar gibi "şehitler mi? Onlar kim? Ben öyle bir şey tanımıyorum." üslubuyla, hiç de hoş mesajlar vermedin. Ardından çıkıp bir özür bile dilemedin bu acılı insanlardan. Bence şehitlerimize yaptığın bu saygısız hareketinin hesabı sorulmalı ...Gurur AKOSMAN