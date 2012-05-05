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Niçin terörün önünde canlı kalkan olmuyorlar

Erdoğan, ''Askerin, polisin önüne canlı kalkan oluyorlar. Bu kadar cesaretiniz var da niçin terörün önünde canlı kalkan olmuyorsunuz'' dedi.

Niçin terörün önünde canlı kalkan olmuyorlar

Erdoğan, ''Askerin, polisin önüne canlı kalkan oluyorlar. Bu kadar cesaretiniz var da niçin terörün önünde canlı kalkan olmuyorsunuz'' dedi.

05 Mayıs 2012 Cumartesi 15:43
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Niçin terörün önünde canlı kalkan olmuyorlar

AK Parti'nin Yüreğir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Adana İl Kongresi'nde konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Adanalılar'a partisine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Kongreye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Adana milletvekilleri de katıldı.
Kongrenin ardından 606 yataklı Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni hem de 442 milyon lira tutarında 77 kalem kamu ve özel sektör yatırımının açılışını gerçekleştireceklerini anlatan Erdoğan, dün Kahramanmaraş'ta 1 milyar lira tutarında 98 kalemde 341, önceki hafta Bursa'da 1 milyar 300 milyon lira tutarında 61 yatırım ve hizmetin toplu açılışını yaptıklarını belirtti.

Teröre canlı kalkan olun
Başbakan Erdoğan, AK Parti İl Kongresi'ne katılmak için geldiği Adana'da ''Askerin önüne, polisin önüne dikiliyorlar, canlı kalkan oluyorlar. Sizin bu kadar cesaretiniz, vicdanınız, bu kadar arzunuz var da niçin terörün, teröristin önünde bunlar canlı kalkan olmuyorlar. O kalleş intihar bombacılarının önünde neden canlı kalkan olmuyorsunuz. Bingöl'de şehit Hatice Belgin kardeşimiz, yanındaki çocukları için, sokaktaki vatandaşlar için canlı bombanın üzerine kapaklanarak daha büyük faciayı önleyebiliyor. Eğer Hatice Belgin'in yüzde biri, binde biri kadar yüreğin, cesaretin, annelik şefkatiniz varsa güvenlik güçlerinin önünde değil, gidip o kanlı terörün, teröristin, o kalleş intihar bombacılarının önünde canlı kalkan olun'' diye konuştu.

Dalga geçiyorlar
Doğu'da, Güneydoğu'da yüzlerce anne gözünü dağ yoluna dikmiş sabahtan akşama, akşamdan sabaha çocuğunun yolunu gözlediğini belirten Başbakan Erdoğan, ''Ama bu beyefendiler, hanımefendiler, bu savaş baronları 'terör örgütü değil' diyerek, 'asla teslim olmasınlar' diyerek bu annelerin acısını, hasretini ayaklar altına alarak Kürtlerin acısıyla adeta dalga geçiyorlar'' dedi.

Resmi perdeyi kaldırıyoruz
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bütün milletin malı olan 29 Ekim ve 30 Ağustos gibi törenlerin bütün yükü Silahlı Kuvvetlerimize yıkılmıştı. Tarihimizin bu önemli dönüm noktaları sadece askeri yönleriyle öne çıkartılmış, zorunlu resmi törenlere mahkum edilmiş, onun gerisindeki milli ruh ve heyecan geri plana itilmişti. Biz ulusal ve resmi bayramlarımızla mahalli kurtuluş günleri gibi bütün tarihi günlerin üzerindeki koyu, resmi perdeyi ve askeri görüntüyü kaldırıyoruz'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 05.05.2012 07:44
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Niçin Terörün önünde Canlı Kalkan Olmuyorlar
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