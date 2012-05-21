İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen ''Dünya Politika Forumu''na katılan Azadi Agil, AA muhabirinin ülkesinde ve bölgedeki gelişmelere ilişkin sorularını cevaplandırdı.



Türkiye'nin Libya'ya yönelik politikasını nasıl bulduğu sorulan Agil, ''Türkiye'nin dış politikası, Müslüman ve Araplar tarafından takdirle karşılanıyor. Özellikle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu iyi biliniyor. Erdoğan, bölgedeki potansiyelin farkında ve bunun hayata geçirilmesi yolunda stratejileri olan büyük bir lider'' dedi.

Libya'da şu anda ordunun ve güvenlik güçlerinin temellerinin atıldığını ifade eden Azadi Agil, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Ordu, Kaddafi'den sonra tamamen yıkıldı. Açıkçası şimdilik toplumsal barış açısından ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Çünkü bazı bölgeler Kaddafi'den yana tavır almıştı. Birinci önceliğimiz güvenlik güçlerinin çekirdek yapısını oluşturmaktır. Daha sonra diğer konular konuşulur''

"Neo-conlar Kaddafi'yi destekledi"

Tony Blair, Nicolas Sarkozy ve ABD'deki bazı "Neo-conlar"ın uluslararası camiada Kaddafi'ye ciddi destek verdiklerini belirten Agil, şöyle konuştu:

''Çünkü Kaddafi, dünyadan soyutlanmış, yalnızlaşmıştı. Bu desteğin bir bedeli vardı. Petrol arama bölgelerinde bu isimlere öncelik tanınıyordu. Nemsa'dan gelen haberlere göre, eski petrol bakanının öldürüldüğü şüphesi bu konularla ilgili bilgisi olması dolayısıyla olabileceği yönünde. Bakan, haksız ve demokratik olmayan yöntemlerle batı güçlerine petrol rezervleri konusunda öncelik hakkı verildiğini biliyordu. Kaddafi yönetimi, kendini kabul ettirme ve kendinden sonra oğlunun yönetime gelmesi için Libya'nın servetini heba etti. Kaddafi'ye verilen en büyük hediye, BM Genel Kurulu'ndaki 90 dakikalık konuşmasıydı ve orada BM deklarasyonunu yırtıp atmıştı. Bütün bu imkanları ona sağlayan Libya halkının kaynaklarıdır.''

Libya'da aşiretler ve ordu güçleri arasındaki gerginliklerin yeni yönetim, kontrolü tam olarak eline geçirene kadar devam edeceğini belirten Agil, bu olayların sorumlusunun mevcut hükümet olmadığını, sorunların Kaddafi yönetiminden kaldığını söyledi.