Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Neo-conlar Kaddafi'yi destekledi

Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Agil, Neo-conlar"ın uluslararası camiada Kaddafi'ye ciddi destek verdiklerini söyledi

Neo-conlar Kaddafi'yi destekledi

Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Agil, Neo-conlar"ın uluslararası camiada Kaddafi'ye ciddi destek verdiklerini söyledi

21 Mayıs 2012 Pazartesi 13:01
525 Okunma
Neo-conlar Kaddafi'yi destekledi
İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen ''Dünya Politika Forumu''na katılan Azadi Agil, AA muhabirinin ülkesinde ve bölgedeki gelişmelere ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Türkiye'nin Libya'ya yönelik politikasını nasıl bulduğu sorulan Agil, ''Türkiye'nin dış politikası, Müslüman ve Araplar tarafından takdirle karşılanıyor. Özellikle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu iyi biliniyor. Erdoğan, bölgedeki potansiyelin farkında ve bunun hayata geçirilmesi yolunda stratejileri olan büyük bir lider'' dedi.
Libya'da şu anda ordunun ve güvenlik güçlerinin temellerinin atıldığını ifade eden Azadi Agil, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Ordu, Kaddafi'den sonra tamamen yıkıldı. Açıkçası şimdilik toplumsal barış açısından ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Çünkü bazı bölgeler Kaddafi'den yana tavır almıştı. Birinci önceliğimiz güvenlik güçlerinin çekirdek yapısını oluşturmaktır. Daha sonra diğer konular konuşulur''

"Neo-conlar Kaddafi'yi destekledi"
Tony Blair, Nicolas Sarkozy ve ABD'deki bazı "Neo-conlar"ın uluslararası camiada Kaddafi'ye ciddi destek verdiklerini belirten Agil, şöyle konuştu:
''Çünkü Kaddafi, dünyadan soyutlanmış, yalnızlaşmıştı. Bu desteğin bir bedeli vardı. Petrol arama bölgelerinde bu isimlere öncelik tanınıyordu. Nemsa'dan gelen haberlere göre, eski petrol bakanının öldürüldüğü şüphesi bu konularla ilgili bilgisi olması dolayısıyla olabileceği yönünde. Bakan, haksız ve demokratik olmayan yöntemlerle batı güçlerine petrol rezervleri konusunda öncelik hakkı verildiğini biliyordu. Kaddafi yönetimi, kendini kabul ettirme ve kendinden sonra oğlunun yönetime gelmesi için Libya'nın servetini heba etti. Kaddafi'ye verilen en büyük hediye, BM Genel Kurulu'ndaki 90 dakikalık konuşmasıydı ve orada BM deklarasyonunu yırtıp atmıştı. Bütün bu imkanları ona sağlayan Libya halkının kaynaklarıdır.''
Libya'da aşiretler ve ordu güçleri arasındaki gerginliklerin yeni yönetim, kontrolü tam olarak eline geçirene kadar devam edeceğini belirten Agil, bu olayların sorumlusunun mevcut hükümet olmadığını, sorunların Kaddafi yönetiminden kaldığını söyledi.

AA

Son Güncelleme: 21.05.2012 05:02
Anahtar Kelimeler:
Neo-con
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
2940 terörist etkisiz hale getirildi
2940 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ