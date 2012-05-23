NATO Gül gibi genel sekreter bulamaz

BRÜKSEL - Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği'nde basın mensuplarının sorularını cevaplandıran AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, NATO Genel Sekreterliği için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin isimlerinin geçmesini şöyle yorumladı:



"Fransa'daki seçimlerden sonra ben Sayın Sarkozy'yi ülkemize tatile ve balık tutmaya davet etmiştim. Zannediyorum şu anda Akdeniz'de, bir yerlerde balık tutuyor. Kendisine iyi tatiller diliyorum.

NATO Sayın Cumhurbaşkanımızdan daha iyi bir genel sekreter bulamaz, bundan hiçbir endişem yok, ama Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir görevi kabul eder mi etmez mi onu bilemiyorum. Kendisinin kararına hepimizin saygı duyması gerekir."

Bağış, belediye başkanlığı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine ise şöyle konuştu:

"AK Parti'de siyaset şahsi çıkarlar için yapılmaz. Şahısların geleceği makamlar için yapılmaz. AK Parti siyaseti ülkenin ve milletin yararına yapar. Eğer partim ve Genel Başkanım bana başka bir görev verirse, yurt içinde veya yurt dışında, o görevi de yerine getirmeye çalışırım. Ayrıca üçüncü dönemin sonunda ben de çocuklarımla daha çok zaman geçirmek, kendime ve aileme vakit ayırmak gibi birtakım hasretlerimi yerine getirme planları da yapabilirim, ama şu aşamada verilen görevi elimizden gelen en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz."