'Myanmar sürecini BM Genel Kurulu'nda gündeme getireceğiz'

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Myanmar sürecini de ayın 19'unda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda en geniş manada gündeme getireceğiz. Oradaki liderlerle de bunları konuşacağız. Ama bu arada İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak 20'ye yakın dünya lideriyle bu konuları görüştüm, görüşüyorum." ifadelerini kullandı.

"Myanmar'da maalesef çok büyük katliamlar yapıldı." diyen Erdoğan, "Bütün bu katliamlar karşısında insanlık Myanmar katliamına sessiz kaldı. Televizyonlarda öyle zannediyorum o Myanmar'ın, Müslümanların düştüğü hali izlediniz. Nasıl çileler çektiğini gördünüz. Köylerinin nasıl yakıldığını gördünüz. Bizler Türkiye olarak Kızılayımızla, AFAD'ımızla buralara yardımlarımızı ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.