Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
110010
ALTIN
147.330
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4443
EURO
4.0575
Zirve mücadelesinin içerisindeyiz
Zirve mücadelesinin içerisindeyiz
Kültür ve Turizm Bakanlığından 399 tesise 'yeşil yıldız'
Kültür ve Turizm Bakanlığından 399...
A Milliler potada Belçika'ya üstün
A Milliler potada Belçika'ya üstün
Üniversitelere ek yerleştirme başvuruları için yarın son gün
Ek yerleştirme başvuruları için yarın...
MEB'den 'kodlama'yı kolay öğretecek yeni portal
MEB'den 'kodlama'yı kolay öğretecek yeni...

'Myanmar sürecini BM Genel Kurulu'nda gündeme getireceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Myanmar sürecini ayın 19'unda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda en geniş manada gündeme getireceğiz. Oradaki liderlerle de bunları konuşacağız." dedi.

'Myanmar sürecini BM Genel Kurulu'nda gündeme getireceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Myanmar sürecini ayın 19'unda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda en geniş manada gündeme getireceğiz. Oradaki liderlerle de bunları konuşacağız." dedi.

04 Eylül 2017 Pazartesi 15:16
0 Okunma
'Myanmar sürecini BM Genel Kurulu'nda gündeme getireceğiz'

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Myanmar sürecini de ayın 19'unda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda en geniş manada gündeme getireceğiz. Oradaki liderlerle de bunları konuşacağız. Ama bu arada İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak 20'ye yakın dünya lideriyle bu konuları görüştüm, görüşüyorum." ifadelerini kullandı.

"Myanmar'da maalesef çok büyük katliamlar yapıldı." diyen Erdoğan, "Bütün bu katliamlar karşısında insanlık Myanmar katliamına sessiz kaldı. Televizyonlarda öyle zannediyorum o Myanmar'ın, Müslümanların düştüğü hali izlediniz. Nasıl çileler çektiğini gördünüz. Köylerinin nasıl yakıldığını gördünüz.  Bizler Türkiye olarak Kızılayımızla, AFAD'ımızla buralara yardımlarımızı ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
MyanmarBM Genel KuruluCumhurbaşkanı Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Yargı, ihanet çetesinin en çok hedef aldığı kurumların başında'
'Yargı, ihanet çetesinin en çok hedef aldığı kurumların başında'
Kalın'dan Almanya ve Avrupa'ya tepki
Kalın'dan Almanya ve Avrupa'ya tepki
“Sağlıklı Uzun Yaşamın Çatısı Ege”
“Sağlıklı Uzun Yaşamın Çatısı Ege”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile Arakan'ı görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile Arakan'ı görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile Arakan'ı görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile Arakan'ı görüştü
Anıtkabir renkli görüntülere sahne oldu
Anıtkabir renkli görüntülere sahne oldu
Çavuşoğlu mevkidaşlarıyla Arakan'ı görüştü
Çavuşoğlu mevkidaşlarıyla Arakan'ı görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Büyük Zafer'in 95. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 95. yıl dönümü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ