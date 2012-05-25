Müzakerelerde ilerleme bekliyoruz

ANKARA

Arınç, Başbakanlık Merkez Bina'da Danimarka Dışişleri Bakanı Villy Sovndal'ı kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arınç, Danimarka'nın AB konusunda Türkiye'ye destek verdiğini söyledi.

Danimarka'nın desteğinden dolayı müteşekkir olduklarını belirten Arınç, ''Ümit ediyorum ki dönem başkanlıkları sırasında, henüz sona ermeden müzakerelerimizde bir ilerleme sağlanabilir. Bu konuda Danimarka'nın desteğine ihtiyacımız var'' dedi.

Takvimi en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz

Danimarka'nın halen AB dönem başkanlığını yürüttüğünü anımsatan Sovndal, ''Bir aydan biraz daha fazla bir süre kaldı önümüzde dönem başkanlığı tamamlanmadan önce. Tabii Fransa seçimlerinden sonra biraz daha manevra alanı kazanmış olduk. Dönem başkanlığımız tamamlanıncaya kadar olan takvimi Türkiye ilişkileri bakımından en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz'' dedi.