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Müjde! Elektrik ucuzlayacak

TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, “5 milyar dolarlık rüzgar yatırımı için düğmeye basılıyor. Yatırımlar vatandaşa ucuz elektrik olarak yansıyacak” dedi.

Müjde! Elektrik ucuzlayacak

TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, “5 milyar dolarlık rüzgar yatırımı için düğmeye basılıyor. Yatırımlar vatandaşa ucuz elektrik olarak yansıyacak” dedi.

25 Kasım 2017 Cumartesi 11:01
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Müjde! Elektrik ucuzlayacak

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, sadece bu yıl içindeki tüm yarışma ve YEKA projeleriyle 5 milyar dolarlık rüzgar yatırımı için düğmeye basıldığını belirterek, "Söz konusu rüzgar yatırımları vatandaşın cebine ucuz elektrik olarak yansıyacaktır." dedi.

Ataseven, 32 bölgede toplam 2 bin 130 megavat kurulu gücü kapsayan ve 25-29 Aralık tarihleri arasında yapılacak lisans tahsis yarışmaları ve Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl içinde gerçekleştirilen ve aralık ayında sonuçlandırılacak yarışmalarla projelerin şekillenip kurulum aşamasına gelinceye kadarki süreçte,rüzgar enerjisi piyasasında ciddi bir canlanma yaşanacağını belirten Ataseven, "Rüzgarda 24-30 Nisan 2015'te başvuruları alınan ve haziran ayında YEKA ile çakışan 710 megavatlık kapasiteden geriye kalan 2 bin 130 megavatlık kısım için, talipliler 25-29 Aralık'ta 32 bölgede yarışacak. Yarışmalara ilginin büyük olacağını tahmin ediyoruz. Özellikle son iki günkü yarışmaların diğerlerine göre daha fazla talep göreceğini tahmin etmek zor değil. Çünkü son iki günde İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Manisa gibi Türkiye’nin birincil rüzgar alanları var. Ayrıca bu iller için 740 megavat gibi bir kapasite söz konusu." diye konuştu.

Yatırım büyüklüğü konusunda projelerin şekillenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Ataseven, "Haziran ayında yapılan 710 megavatlık kapasite yarışmaları, YEKA ihalesi ve gelecek ay yapılacak 2 bin 130 megavatlık yarışmayla birlikte, kapasite tahsis edilen projelerin toplamı yaklaşık 4 bin megavatı bulacak. Mevcut yarışma ve ihale sonuçları değerlendirildiğinde, gelecek ayki 2 bin 130 megavatlık yarışma için yatırım bedelinin 2,5 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor. Gerçekleşmelere bakıldığında, sadece bu yıl içindeki tüm yarışma ve YEKA projeleri ile 5 milyar dolarlık rüzgar yatırımı için düğmeye basılıyor. Söz konusu rüzgar yatırımları vatandaşın cebine de ucuz elektrik olarak yansıyacaktır." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
ElektrikRüzgarüçüz
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