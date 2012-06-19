Mücadele en güçlü şekilde sürecek

19 Haziran 2012 Salı 12:10
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
, Dağlıca'da 8 askerin şehit olduğu saldırıyı lanetlediğini belirterek, ''Türkiye, ülkenin bölünmez bütünlüğünden, devlet otoritesinden ve hukukun üstünlüğünden asla taviz vermeden, kalıcı bir şekilde terör sorununu bitirmeye kararlıdır. Terörle mücadele, bu mücadelenin gerektirdiği araç ve yöntemlerle, bütün imkanlar seferber edilerek, en güçlü şekilde devam ettirilecektir'' değerlendirmesinde bulundu.
Hedefine ulaşamayacak
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, aynı bölgede ikinci kez düzenlenen elim saldırıyı nefretle ve şiddetle kınadı. Çiçek, "Ülkemizin toplumsal barışı tesis etmek, kangrene dönmüş sorunları çözmek yolunda attığı adımları sekteye uğratmayı amaçlayan hain saldırılar, hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır" dedi.
AA
Son Güncelleme: 19.06.2012 04:11