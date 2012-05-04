MOBESE’ye kardeş geliyor

TEDES, MOBESE’nin aksine, valilikler ve il özel idareleri yerine belediyelerce kurulacak. Sistemin kurulacağı yerleşim birimleri ise nüfus, kayıtlı sürücü ve araç sayıları, trafik kazaları ve sonuçları ile karayollarından geçen yıllık ortalama trafik değerlerine göre Emniyet Genel Müdürlüğü’nce belirlenecek.
TEDES’ler, kurulumdan sonra, kent merkezlerinde il emniyet müdürleri ve belediye başkanları, ilçelerde ilçe emniyet müdürü veya amiri ile ilçe belediye başkanları arasında imzalanacak protokolle uygulamaya koyulacak.
İmzalanan protokole göre, TEDES’lerin hizmete girmesinden sonra, trafik ,zabıtasınca sorumluluk sahasında imzalanarak onaylanan idari trafik para cezalarının toplamının yüzde 30’u, hizmet alımı karşılığında belediyelere ödenecek. Böylece, il emniyet müdürlükleri para karşılığında belediyelere hizmet bedeli ödemiş olacak.
Kurulacak elektronik sistemlerden elde edilecek veriler, suç işlenmesinin önlenmesi veya adli bir soruşturma veya kovuşturma için gerekmesi halinde Emniyet birimlerince kullanılabilecek. Belediyelerin yapılacak hizmet alımı prokotollerine uymamaları halinde emniyet birimlerince fesih işlemi uygulanacak.