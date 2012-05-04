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MOBESE’ye kardeş geliyor

Yurt genelinde birçok kent ve ilçe merkezine güvenlik önlemleri çerçevesinde MOBESE sistemini yerleştiren İçişleri Bakanlığı, şimdi de TEDES adıyla, “Trafik Elektronik Denetleme Sistemi”ni kurmaya başlayacak...

MOBESE’ye kardeş geliyor

Yurt genelinde birçok kent ve ilçe merkezine güvenlik önlemleri çerçevesinde MOBESE sistemini yerleştiren İçişleri Bakanlığı, şimdi de TEDES adıyla, “Trafik Elektronik Denetleme Sistemi”ni kurmaya başlayacak...

04 Mayıs 2012 Cuma 09:01
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MOBESE’ye kardeş geliyor
İçişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz hafta içinde özel bir protokole imza koyarak Trafik Elektronik Denetleme Sistemi’nin (TEDES) ilk adımını attı. Yürürlükteki 2918 sayılı Trafik Yasası’nın ek 16. maddesine göre imzalanan protokole göre, şehiriçi trafik sistemi, halen tüm illerde ve bazı ilçelerde uygulanan MOBESE sisteminin alt bileşeni olarak kurulacak. Bir süredir sadece İstanbul’da uygulanan ve EDS adıyla bilinen sistem, önümüzdeki süreçte diğer iller ile ilçe ve beldelere kadar yaygınlaştırılacak. Böylece, yerleşim birimlerindeki trafik suçları ve düzeni daha yakından takibe alınacak. Altyapı çalışmalarına göre, TEDES, özellikle kırmızı ışık, hız sınırı, banket ve emniyet şeridi ihlalleri başta olmak üzere tüm trafik kuralı ihlallerinin tespitinde kullanılacak.
TEDES, MOBESE’nin aksine, valilikler ve il özel idareleri yerine belediyelerce kurulacak. Sistemin kurulacağı yerleşim birimleri ise nüfus, kayıtlı sürücü ve araç sayıları, trafik kazaları ve sonuçları ile karayollarından geçen yıllık ortalama trafik değerlerine göre Emniyet Genel Müdürlüğü’nce belirlenecek.
TEDES’ler, kurulumdan sonra, kent merkezlerinde il emniyet müdürleri ve belediye başkanları, ilçelerde ilçe emniyet müdürü veya amiri ile ilçe belediye başkanları arasında imzalanacak protokolle uygulamaya koyulacak.
İmzalanan protokole göre, TEDES’lerin hizmete girmesinden sonra, trafik ,zabıtasınca sorumluluk sahasında imzalanarak onaylanan idari trafik para cezalarının toplamının yüzde 30’u, hizmet alımı karşılığında belediyelere ödenecek. Böylece, il emniyet müdürlükleri para karşılığında belediyelere hizmet bedeli ödemiş olacak.
Kurulacak elektronik sistemlerden elde edilecek veriler, suç işlenmesinin önlenmesi veya adli bir soruşturma veya kovuşturma için gerekmesi halinde Emniyet birimlerince kullanılabilecek. Belediyelerin yapılacak hizmet alımı prokotollerine uymamaları halinde emniyet birimlerince fesih işlemi uygulanacak.

Son Güncelleme: 04.05.2012 01:01
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