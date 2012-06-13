MİT'ten Uludere açıklaması

ANKARA

MİT kaynakları, Uludere olayına ilişkin ''MİT olayı bir gün sonra duydu'' haberlerinin doğru olmadığını belirterek, olaya ilişkin, askeri birimlerle bağlantının bir gün sonra sağlandığını bildirdi.

MİT kaynakları, Uludere olayına ilişkin, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığının talebine, Teşkilatın 13 madde halinde cevap verdiğini belirterek, ''Olayın öncesinde ve olay anında askeri birimlerle teşkilatın herhangi bir ünitesinin irtibatının olmadığını, askeri birimlerle bağlantının ancak ertesi gün sağlandığını kaydetti.

Söz konusu durumun ''MİT olayı ertesi gün duydu'' şeklinde yansıtıldığını vurgulayan MİT kaynakları, ''Medyanın kısa sürede bilgi sahibi olduğu söz konusu olayda, MİT'in bir gün sonra duyması mümkün değildir'' ifadelerini kullandı.