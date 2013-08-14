MİT heyeti kaçırılan pilotlar için Lübnan'da

BEYRUT - Lübnan'da kaçırılan iki Türk pilotun kurtarılması amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşar yardımcılarından birinin başkanlığındaki Türk heyeti, Lübnan İçişleri Bakanı Mervan Şerbil ile bir araya geldi



Pilotların serbest bırakılmasına yönelik soruşturmayla ilgili temaslarda bulunmak üzere Lübnan'a gelen heyet, başkent Beyrut'ta İçişleri Bakanı Mervan Şerbil ile görüştü.



Lübnan'da 9 Ağustos'ta, İstanbul-Beyrut seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağının personelini havalimanından otele götüren servis aracını durduran silahlı kişiler, Türk pilotlar Murat Akpınar ile yardımcısı Murat Ağca'yı kaçırmıştı.



