Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
104760
ALTIN
162.457
DOLAR
3.8990
STERLİN
5.1986
EURO
4.6440
Bomba Egolar Gün Yüzüne Çıkıyor
Bomba Egolar Gün Yüzüne Çıkıyor
Prens Harry nişanlandı
Prens Harry nişanlandı
'e-kitap' dönemi
'e-kitap' dönemi
Taha Akgül hırs yaptı
Taha Akgül hırs yaptı
Kupada oynanacak maçların hakemleri belli oldu
Kupada oynanacak maçların hakemleri belli...

Milli Savunma Bakanı Canikli milli muharip uçağı için tarih verdi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Muharip Uçak TF-X projesiyle ilgili kesin bir tarih vermemekle birlikte temel hedefin uçağı 2023 yılında havalandırmak olduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanı Canikli milli muharip uçağı için tarih verdi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Muharip Uçak TF-X projesiyle ilgili kesin bir tarih vermemekle birlikte temel hedefin uçağı 2023 yılında havalandırmak olduğunu söyledi.

27 Kasım 2017 Pazartesi 20:40
0 Okunma
Milli Savunma Bakanı Canikli milli muharip uçağı için tarih verdi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Başbakan Binali Yıldırım'ın İngiltere temaslarına eşlik etmek üzere bulunduğu Londra'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Milli Muharip Uçak TF-X’in Türkiye için önemli bir proje olduğunu belirten Canikli, "Olabilecek en kısa süre içerisinde bütün aşamalarını gerçekleştireceğiz. Hiçbir gecikme olmayacak. Tarih vermeyeyim ama şu anda temel hedefimiz 2023’te havalandırmak." dedi.

Projenin esas itibarıyla Türkiye’nin ihtiyacı olarak ortaya çıktığını ifade eden Canikli, birçok ülkeden teknoloji transferi anlamında destek alındığını, İngiltere'nin de bu çerçevede projeye dahil olduğunu söyledi.

Canikli, henüz net olmamakla birlikte İngiltere'nin de bazı ihtiyaçlarını bu projeden karşılama ihtimalinin gündeme geldiğini de kaydetti. 

"İngiltere'nin de kendi savaş uçağının bir kısmını ez azından karşılaması halinde, çok daha sofistike bir ürün olarak ortaya çıkar. O açıdan önemli." diyen Canikli, motorla ilgili çalışmaların ise birkaç farklı kanaldan yürütüleceği bilgisini verdi. 

Çok sayıda platformda aynı anda yürütülen çalışmaların projelerin tamamlanmasına daha büyük katkı sağladığını vurgulayan Canikli, "Tek bir firmaya, tek bir ülkeye bağlı kaldığınız zaman projenin belli bir aşamasında farklı sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. A ülkesi, B firmasıyla falan alakası yok. Projenin 3. yılında, 4. yılında geldiğiniz o noktada tek bir firmayla çalışıyorsunuz. Yani alternatifi yok firmanın. Tabii bu elini bize karşı güçlendiriyor. Büyük, önemli, stratejik, uzun vadeli projelerde özellikle teknoloji transferini de istediğimiz projelerde yedekli çalışmak lazım." diye konuştu.

S-400 füze sistemi

Türkiye'nin benzer bir yolu hava savunma sistemi konusunda da izlediğini anlatan Canikli, S-400 füze sistemi alımının da bu bağlamda gündeme geldiğini söyledi. Bir yandan da Eurosam ile füze sistemi geliştirme, üretme ve kullanma yoluna gidileceğini ifade eden Canikli, "Bizim amacımız kesinlikle Türkiye’nin bu teknolojiye sahip olmasını sağlamak. Birinci hedefimiz bu." görüşünü dile getirdi. 

S-400 füze sisteminin de Türkiye'ye 2019'da geleceğini belirten Canikli, "Sorun yok. O iş bitti. Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Kullanıma ilişkin bütün kontrol bizde olacak. Dost düşman tanıma sistemi de değiştirilecek. Dolayısıyla NATO unsurları için herhangi bir tehdit oluşturmuyor. NATO ile entegre değil ama tehdit oluşturmuyor." diye konuştu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
MilliSavunmaBakanNurettinCanikliUçakMuharip
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“CUMA KATLİAMI” DEAŞ İŞİ OLAMAZ
“CUMA KATLİAMI” DEAŞ İŞİ OLAMAZ
İBB Başkanı Uysal, 150 avukatla Silivri'de olacak
İBB Başkanı Uysal, 150 avukatla Silivri'de olacak
'Nusret-2017 Davet Tatbikatı' başladı
'Nusret-2017 Davet Tatbikatı' başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Türkeş'i aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Türkeş'i aradı
Erzurum, buz tuttu
Erzurum, buz tuttu
İstanbul'da eylem hazırlığındaki 9 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da eylem hazırlığındaki 9 kişi gözaltına alındı
İstenmeyen mesajlar yeni sistemle engellenecek
İstenmeyen mesajlar yeni sistemle engellenecek
Müjde! Elektrik ucuzlayacak
Müjde! Elektrik ucuzlayacak
Batum'da otel yangını: 12 ölü
Batum'da otel yangını: 12 ölü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ