ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, yeni protokol düzenlemesi haberlerine ilişkin ''Bizim için mühim olan milletin kalbindeki protokolümüzdür ve millete hizmet etmedeki sıramızdır'' dedi.



Görmez, Filistin Başbakan Yardımcısı Muhammed Avad'ı kabulünden sonra gazetecilerin, yeni protokol listesi haberlerine ilişkin sorusunu yanıtladı.

''Bizim için mühim olan milletin kalbindeki protokolümüzdür ve millete hizmet etmedeki sıramızdır'' değerlendirmesinde bulunan Görmez, bunu daha çok önemsediklerini, ve bunun üzerinde yoğunlaştıklarını söyledi.

Görmez, ''Bu son gelişme çok tabii, olması gereken, normal bir gelişmedir. Bunu ben şahsen devletin Diyanet'e bir ihsanı olarak değil milletimizin talebi olarak değerlendiriyorum. Tabii ki yine de bütün bu düzenlemeyi yapanlara teşekkür ediyorum.''