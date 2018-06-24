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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sağlıklı bir seçim ortaya çıkacaktır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Sorumlular her türlü tedbiri almıştır. Hiçbir engelleyici faktör rol oynayamayacaktır, sağlıklı bir seçim ortaya çıkacaktır." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sağlıklı bir seçim ortaya çıkacaktır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Sorumlular her türlü tedbiri almıştır. Hiçbir engelleyici faktör rol oynayamayacaktır, sağlıklı bir seçim ortaya çıkacaktır." dedi.

24 Haziran 2018 Pazar 14:22
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sağlıklı bir seçim ortaya çıkacaktır

ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet BahçeliCumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Anıttepe Ortaokulundaki 1297 numaralı sandıkta oyunu kullandı. 

Bahçeli, çıkışta yaptığı açıklamada, "Devletimize, milletimize ve Cumhuriyetimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. 24 Haziran 2018, milletimiz açısından önemli bir gündür. İnanıyorum ki huzur güven ortamında sağlıklı bir seçimle yeni bir döneme Türkiye girecektir. Bütün siyasi partilere ve adaylarına başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

"Hiçbir engelleyici faktör rol oynayamayacaktır"

Bir basın mensubunun, Suruç'taki iddialara yönelik sorusuna Bahçeli, şu yanıtı verdi:

"Henüz bir bilgi sahibi değilim. Ancak Sayın İçişleri Bakanı ve diğer yetkili kuruluşların sorumluları gerekli her türlü tedbiri almıştır. Hiçbir engelleyici faktör rol oynayamayacaktır. Sonuç itibariyle sağlıklı bir seçim ortaya çıkacaktır."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçim sonuçlarını genel merkezden takip edeceğini belirterek, "Bizim zaten başka yerimiz yok." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MHP Genel Başkanı Bahçeli
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