Mesut Yılmaz'dan annesine son görev

İSTANBUL

Güzide Yılmaz için Teşvikiye Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cami avlusunda Mesut Yılmaz, eşi Berna Yılmaz, oğulları Yavuz ve Hasan Yılmaz, kardeşi Turgut ve eşi Claudia Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu aile üyeleri taziyeleri kabul etti.

Törene, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, CHP Milletvekilleri Aydın Ayaydın ve Ensar Öğüt, eski bakanlar Hasan Gemici, Işın Çelebi, Hüsamettin Özkan, Yaşar Okuyan, Güneş Taner, Bahattin Yücel, Yüksel Yalova, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Albayrak, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy, işadamları Mustafa Koç, Yılmaz Ulusoy, Cem Hakko, Erdoğan Demirören, sanatçılar Erol Evgin ve Perran Kutman'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Mesut Yılmaz'ın annesi Güzide Yılmaz, Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Teşvikiye Camisi'nde gazetecilerin soruları üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, ''Allah rahmet eylesin. Annelerin yeri bambaşka. Bakmış, büyütmüş'' dedi.