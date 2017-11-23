Merkel'e partisinden istifa çağrısı

JU Düsseldorf Bölge Gençlik Başkanı Ulrich Wensel, Alman haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, bölge gençlik teşkilatı olarak Merkel’in derhal istifa etmesi yönünde çağrıda bulunulması kararı aldıklarını belirtti. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin 24 Eylül’de yapılan genel seçimlerde 1949’dan bu yana en kötü sonucu aldığına işaret eden Wensel, Merkel’in bu sonuçtan sorumlu tutulması gerektiğini dile getirdi. Merkel’in genel seçimlerden alınan sonuçtan ders çıkarmadığı yönünde izlenim taşıdıklarını ifade eden Wensel, ülkede erken seçime gidilmesi halinde Merkel'in başbakan adayı da olmaması gerektiğini kaydetti.