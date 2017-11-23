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Merkel'e partisinden istifa çağrısı

Hristiyan Demokrat Birlik Partinin (CDU) gençlik teşkilatı Junge Union'un (JU) Düsseldorf Bölge Teşkilatı CDU Genel Başkanı Angela Merkel’in görevinden istifa etmesini istedi.

Merkel'e partisinden istifa çağrısı

Hristiyan Demokrat Birlik Partinin (CDU) gençlik teşkilatı Junge Union'un (JU) Düsseldorf Bölge Teşkilatı CDU Genel Başkanı Angela Merkel’in görevinden istifa etmesini istedi.

23 Kasım 2017 Perşembe 01:34
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Merkel'e partisinden istifa çağrısı

JU Düsseldorf  Bölge Gençlik Başkanı Ulrich Wensel, Alman haber  Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, bölge gençlik teşkilatı olarak Merkel’in  derhal istifa etmesi yönünde çağrıda bulunulması kararı aldıklarını belirtti. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin 24 Eylül’de yapılan genel  seçimlerde 1949’dan bu yana en kötü sonucu aldığına işaret eden Wensel, Merkel’in  bu sonuçtan sorumlu tutulması gerektiğini dile getirdi. Merkel’in genel seçimlerden alınan sonuçtan ders çıkarmadığı yönünde  izlenim taşıdıklarını ifade eden Wensel, ülkede erken seçime gidilmesi halinde  Merkel'in başbakan adayı da olmaması gerektiğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
#almanya#merkel#istifa#seçim
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