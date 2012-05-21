Memura yeni teklif

ANKARA - Memurlar ile hükümet arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinin son oturumunda verilen arada gazetecilere açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, ''Kamu İşveren Heyet Başkanı'ndan yeni bir teklif geldi. Bu teklif yine tek kalemde 3,5+3,5. Cılız bir teklif. Bu teklif karşısında tekliflerimizi gözden geçirmeyeceğiz. Yüzdelik zam boyutuyla sadece 2012'ye yönelik tek kalemde 0,5+0,5, 2013 yılına yönelik bir teklif yok'' diye konuştu.



Hükümet'in ek ödeme, taban aylığı, 4-C'liye seyyanen zam, toplu sözleşme ikramiyesi gibi konularda bir teklif yapmadığını anlatan Gündoğdu, öğretmen ve öğretim üyelerine yapılmasını istedikleri ek ödemeye ilişkin bir öneri de sunulmadığını söyledi.

Toplu sözleşme görüşmesine 1,5 saat ara verdiklerini belirten Gündoğdu, ''Kamu İşveren Heyet Başkanı'na, aradan sonra, müzakere edilmeye değer bir teklifle gelmesi çağrısında bulunuyorum" dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, ''Yüzde 3,5+3,5 müzakere edilebilecek bir rakam asla değildir, bu müzakere edilemez, bunu kabul etmek mümkün değildir'' dedi.

KESK Genel Başkanı Lami Özgen, 'Hükümet'in tutumu ortada, bize yaklaşımı negatif ve sıkıntılı. Gücümüzü birleştirmek suretiyle 23 Mayıs'ta bütünlüklü greve gitmek suretiyle ancak bu hükümete karşı, bize öngördüğü sadaka zammına karşı tutumumuzu ortaya koyabiliriz'' diye konuştu.

Son oturumda anlaşma sağlanamaması durumunda toplu sözleşme, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na gidecek.