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Memura gecikme zammı verilecek

Memurlara 1 Ocak-15 Mayıs tarihlerini kapsayan dönem için maaş farkının yanı sıra gecikme zammı ödenecek

Memura gecikme zammı verilecek

Memurlara 1 Ocak-15 Mayıs tarihlerini kapsayan dönem için maaş farkının yanı sıra gecikme zammı ödenecek

26 Mayıs 2012 Cumartesi 11:54
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Memura gecikme zammı verilecek
ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, "Toplu sözleşme görüşmeleri masada sonuçlanmadı ancak buna rağmen toplu sözleşme masasında genel toplu sözleşme taleplerinde ve hizmet kollarında birçok kazanım elde edildi" dedi.

Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşılan hükümler uyarınca, memurlara 1 Ocak-15 Mayıs tarihlerini kapsayan dönem için maaş farkının yanı sıra gecikme zammı ödeneceğini belirten Gündoğdu, diğer bazı kazanımları da şöyle sıraladı: 
''-Öğretmenlerin yılda 1 kere aldıkları 600 TL'lik öğretim yılına hazırlık ödeneği, 700 TL'ye çıkarıldı.
-Emekli olmaları durumunda memurlara ödenen 801 TL emeklilik ödeneği miktarı, 901 TL'ye yükseltilecek.
-4/C'lilerin 11 ay olan çalışma süresi 11 ay 28 güne çıkarılacak."
Gündoğdu, toplu sözleşme masasında uzlaşılan söz konusu maddelerin, kanun hükmünde olduğuna işaret ederek, ''29 Mayıs'ta Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun vereceği zam kararı ile toplu sözleşme masasında anlaşılan hükümler, Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra, herhangi bir mercinin onayına gerek duyulmadan doğrudan yürürlüğe girecek'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 03:54
Anahtar Kelimeler:
Memur
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neco 2012-05-27 02:25:02

emekliye ne veriyorsunuz onuda açıklayın lütfen

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