Memur Zammında Kritik Gün

Hükümetin teklif ettiği yüzde 3 artı 3 zam ile Memur-Sen'in talebi olan yıllık yüzde 16'lık zam pazarlığı yapılacak.

Masada 4 çetin madde var

Mevzuat gereği memur sendikalarıyla hükümet arasında devam eden görüşmeler bugün yapılacak 8'inci oturumla sona erecek.

Masada ya uzlaşma ya da uzlaşmazlık çıkacak. Masada görüşülecek konu başlıkları ise 4 maddeden oluşuyor.

En önemli başlık yüzdelik zam.

İkinci başlık ek ödeme, üçüncüsü taban aylığına yapılacak zam, son başlık ise üzerinde uzlaşılan sosyal ödemelere ilişkin rakamların netleştirilmesi olacak.

Hakem heyeti daha yakın

Hizmet kollarında varılan uzlaşma iyimser beklentileri artırmakla birlikte, zam oranı konusunda taraflar arasında yaşanan uçurum, masadan uzlaşmayla kalkılma ihtimalini zayıflatıyor.

Hükümet ile Memur-Sen arasında uzlaşma sağlanamazsa, pazarlığa Kamu-Sen ile devam edilecek.

Buradan da uzlaşma çıkmazsa, anlaşma sağlanamayan başlıklar hakem heyetine havale edilecek.







Son Güncelleme: 21.05.2012 01:20