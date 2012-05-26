Memur Zammı Mesaisi Başladı

Memurların yeni maaşını belirleyecek Hakem Kurulu, 'zam' mesaisine başladı.

11 kişilik kurul, memur ve memur kökenli sendikacılardan oluşuyor. 5 gün çalışacak kurul, memurların 2012 ve 2013'teki zamlarına karar verecek.

Hükümet ile memur konfederasyonları maaş zammında uzlaşamayınca devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, dün ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kurul, yaklaşık 4.5 milyon memur ve memur emeklisinin 2012 ve 2013'e ilişkin maaş zammını 29 Mayıs'ta açıklayacak. Kurulun kararlarına itiraz hakkı bulunmazken; 11 üyenin memur ve memur kökenli sendikacılardan oluşması dikkat çekti.





Son Güncelleme: 26.05.2012 01:48