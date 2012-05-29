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Memur-Sen Hakem Kurulu'na katılacak

Memur-Sen Yönetim Kurulu, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısına katılma kararı aldı.

Memur-Sen Hakem Kurulu'na katılacak

Memur-Sen Yönetim Kurulu, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısına katılma kararı aldı.

29 Mayıs 2012 Salı 16:03
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Memur-Sen Hakem Kurulu'na katılacak
ANKARA


Memur-Sen Yönetim Kurulu, Genel Başkan Ahmet Gündoğdu başkanlığında sendika genel merkezinde toplandı. 
Yönetim Kurulu toplantısında, memurlarla Hükümet arasında süren toplu sözleşme görüşmeleri sürecinde bugün gerçekleştirilmesi planlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısına katılma kararı alındığı bildirildi. 
Memur-Sen Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmeyi Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Genel Sekreteri Hacı Bayram Tonbul'un Devlet Personel Başkanlığı önünde yapacağı belirtildi. 

Kurula katılmayacağız
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, ''Kurula katılmamanın doğru olduğunu düşünüyoruz. Ancak Memur-Sen Kurula katılırsa Türkiye Kamu-Sen olarak biz de katılmak durumundayız. Ancak beraberce bu uygulamayı yaparsak bir anlam kazanır'' dedi.
Koncuk, kurulun yaptığı toplantılardan bir sonuç çıkmayacağının anlaşıldığını öne sürdü.Kurulun bazı üyelerinin Hükümetin yüzde 3,5+4 teklifinin üzerine bir şey konulmasının mümkün olmadığını ifade ettiğini belirten Koncuk, hizmet kollarına ilişkin hiçbir maddenin bugüne kadar kabul görmediğini iddia etti.
Kendilerinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun inisiyatif kullanmaktan imtina ettiği düşüncesinin olduğunu belirten Koncuk, ''Türkiye Kamu-Sen ve KESK bu kurula katılmamanın doğru olacağı kanaatinde birleştiler'' dedi.

KESK'ten konfederasyonlara çağrı
KESK Genel Başkanı Lami Özgen, ''Buradan memur konfederasyonlarına çağrı yapıyoruz. KESK, Kamu-Sen ve Memur-Sen olarak Hakem Kurulu'nun bu tutumundan sonra tekrar toplantıya girip, toplantıyı başlatmanın hiçbir anlamı kalmamıştır'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 29.05.2012 08:04
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