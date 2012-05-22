Memur eylemini başka yere çekmeyin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, TBMM'de gazetecilerin sorunu yanıtladı.



Hükümet ile memur sendikaları arasında toplu görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine bazı sendikaların eylem kararı aldığının hatırlatılması üzerine Çelik, ''Eylem, tepki olabilir. Hukuk devletinde her şeyin ölçüsü vardır. Başka yere çekilmesi yanlıştır. Görüşmelerimizde içeride barış vardı, dostluk vardı. Sistem yeni bir sistem. Alışmamız gerekiyor. İlk defa 11 hizmet kolu bütün sorunları konuştu. 56 konunun çözüme kavuşturulması konusunda mutabakat sağlandı'' diye konuştu.