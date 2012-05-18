MEB'den zorunlu hizmet açıklaması

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı gazetelerde, ''Tayin kalkıyor, öğretmen istediği okula gidecek'', ''Dersini çalışan öğretmene tercihe bağlı kariyer şansı'' başlıklı haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.



Açıklamada, şöyle denildi:

"Zorunlu bölge hizmetinin kaldırılacağı yönündeki haberler, mevcut hukuksal düzenlemeler kapsamında gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlık kaynaklı olmayan ve söylentilere dayalı bu tür haberlere itibar edilmemesini, Bakanlığımızın açıklamalarının takip edilmesini bu vesileyle bir kez daha hatırlatırız.

Bakanlığımızın kariyer mesleğini icra eden öğretmenlerimizin haklarının korunması ve gelecek planlamaları açısından mağduriyetlerinin oluşmaması amacıyla kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz.''