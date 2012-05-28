"Mavi Marmara" iddianamesi kabul edildi

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Gazze'ye insani yardım taşıyan "Mavi Marmara" gemisine yönelik İsrail askerlerince Akdeniz'in uluslararası sularında düzenlenen saldırıya ilişkin olay tarihinde İsrail Genelkurmay Başkanı olan Rau Aluf Gabiel Ashknazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Marom, İstihbarat Başkanı Amos Yadlin, Hava Kuvvetleri Komutanı Avishay Levi hakkında hazırlanan iddianameyi oy birliğiyle kabul etti.



İddianamede, şüphelilerin müşteki sayıları dikkate alınarak, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirmek", "silahla yaralama suçuna azmettirmek", "kemik kırığına neden olacak şekilde yaralamaya azmettirmek", "yaralama suçuna azmettirmek", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçuna azmettirmek", "haberleşmenin engellenmesine azmettirmek", "Eziyet suçuna azmettirmek", "Yağma suçuna azmettirmek", ve "'mala zarar vermeye azmettirmek" suçlarından da toplam 8 bin 578 ile 18 bin 32'şer yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.