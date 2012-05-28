Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118156
ALTIN
162.622
DOLAR
3.8387
STERLİN
5.3280
EURO
4.7215
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

"Mavi Marmara" iddianamesi kabul edildi

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, "Mavi Marmara" saldırısına ilişkin olay tarihinde görev yapan İsrailli komutanlar hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

"Mavi Marmara" iddianamesi kabul edildi

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, "Mavi Marmara" saldırısına ilişkin olay tarihinde görev yapan İsrailli komutanlar hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

28 Mayıs 2012 Pazartesi 13:17
546 Okunma

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Gazze'ye insani yardım taşıyan "Mavi Marmara" gemisine yönelik İsrail askerlerince Akdeniz'in uluslararası sularında düzenlenen saldırıya ilişkin olay tarihinde İsrail Genelkurmay Başkanı olan Rau Aluf Gabiel Ashknazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Marom, İstihbarat Başkanı Amos Yadlin, Hava Kuvvetleri Komutanı Avishay Levi hakkında hazırlanan iddianameyi oy birliğiyle kabul etti.

İddianamede, şüphelilerin müşteki sayıları dikkate alınarak,  "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirmek", "silahla yaralama suçuna azmettirmek", "kemik kırığına neden olacak şekilde yaralamaya azmettirmek", "yaralama suçuna azmettirmek", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçuna azmettirmek", "haberleşmenin engellenmesine azmettirmek", "Eziyet suçuna azmettirmek", "Yağma suçuna azmettirmek", ve "'mala zarar vermeye azmettirmek" suçlarından da toplam 8 bin 578 ile 18 bin 32'şer yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.

AA

Son Güncelleme: 28.05.2012 05:18
Anahtar Kelimeler:
Mavi Marmara Iddianamesi Kabul Edildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
2940 terörist etkisiz hale getirildi
2940 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ