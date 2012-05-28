Masadan kalkan taraf olmayacağız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Yeni bir anayasa için 12 Haziran seçimleri akşamında çalışmaları başlattık. Şuanda son derece kapsamlı, kapsayıcı ilgili tüm tarafların katılımıyla demokratik, sivil, özgürlükçü bir anayasa için çalışmalar kararlılıkla, heyecanla devam ediyor. Biz milletimize söz verdik, dolayısıyla masadan kalkan taraf biz olmayacağız. Ama biz, bize de, millete de bir dayatma yapılmasına asla göz yummayız'' dedi.



Erdoğan, ''TBMM'yi çok yoğun bir şekilde çalıştırıyor, bütün engellemelere, yavaşlatmalara, tahriklere rağmen ihtiyaç duyulan yasaları kararlılıkla çıkarıyoruz. Yargı noktasında aynı şekilde çok köklü reformlar gerçekleştirdik. Yargıyı bağımlılıktan kurtarıp, bağımsız tarafsız bir noktaya taşıdık. Ancak anayasa konusunda Türkiye'nin hala ciddi sorunu var. Bu sorunları milletçe hepimiz biliyoruz. 2023 hedeflerine bu mevcut anayasayla birlikte yürünemez. Böyle bir anayasa, Türkiye'nin vizyonuyla, hedefleriyle maalesef aynı yöne bakmıyor'' diye konuştu.