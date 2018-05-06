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Mardin'de 8 bin yıllık Bilali Şenlikleri kutlandı

Mezopotamya'da yaklaşık 8 bin yıldır hasat döneminin başlangıcı kabul edilen Bilali Şenlikleri, Artuklu ilçesinde kutlandı.

Mardin'de 8 bin yıllık Bilali Şenlikleri kutlandı

Mezopotamya'da yaklaşık 8 bin yıldır hasat döneminin başlangıcı kabul edilen Bilali Şenlikleri, Artuklu ilçesinde kutlandı.

06 Mayıs 2018 Pazar 16:51
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Mardin'de 8 bin yıllık Bilali Şenlikleri kutlandı

MARDİN

Mezopotamya'da yaklaşık 8 bin yıldır hasat döneminin başlangıcı kabul edilen Bilali Şenlikleri, merkez Artuklu ilçesine bağlı eski adı "Bilali" olan Alımlı köyünde kutlama programı düzenledi.

Çevre il ve ilçelerden yoğun katılımla gerçekleşen şenlikte, davetliler davul zurna eşliğinde halay çekti, çocuklar uçurtma uçurdu, aileler piknik yaptı. Bereket için duaların okunduğu şenlikte, sanatçılar Kürtçe ve Türkçe konser verdi.

"Mardin bu yıl turizmde atın çağını yaşıyor"

Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, yaptığı açıklamada, bereketli Mezopotamya Ovası'nın unutulmaya yüz tutmuş somut olmayan kültürel miraslarını canlandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu kapsamda Bilali Şenlikleri'ni kutlamaya başladıklarını kaydeden Aydın, şenliğin yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Huzur ve kardeşlik şehrinde hemen hemen hergün bir etkinliğin yapıldığına dikkati çeken Aydın, "Mardin bu yıl turizmde altın çağını yaşıyor. Bunun sebebi de hükümetimizin getirdiği huzur ve istikrar ortamıdır. Mardin'de kapan otellerden açılan otellere geçtik. İnşallah bunlar böyle devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Geleneğin kaybolmamasına çalışıyoruz"

Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan da Mardin'de Bilali Şenlikleri'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini, var olan bir kültürün kaybolmasını istemediklerini söyledi.

Bilali Şenlikleri'nin, binlerce yıldır kutlanan bereket bayramları arasında yer aldığını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu coğrafyada her tarım hasadı öncesi köylüler toplanır, dua yapılır, yemekler yenilirdi. Ardından da Mezopotamya'da hasat başlardı. Bir hasat bayramı bu. Onun içine bir araya geldik, dualarımızı ettik. Tarıma geçmemiz eğer 8 bin yıl önceyse, 8 bin yıllık bir geleneğin kaybolmamasına çalışıyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Mardinşenlik
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