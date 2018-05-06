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Kuvvetli yağış başkentte hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, Keçiören ve Pursaklar ilçelerinde su baskınlarıyla maddi hasarlı trafik kazalarına neden oldu.

Kuvvetli yağış başkentte hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, Keçiören ve Pursaklar ilçelerinde su baskınlarıyla maddi hasarlı trafik kazalarına neden oldu.

06 Mayıs 2018 Pazar 16:40
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Kuvvetli yağış başkentte hayatı olumsuz etkiledi

ANKARA

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli sağanak nedeniyle başkentin cadde ve sokaklarında yoğun su birikintileri oluştu.

Yoğun yağış Keçiören ve Pursaklar ilçelerinde su baskınlarıyla maddi hasarlı trafik kazalarına neden oldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Keçiören'in Kamil Ocak Mahallesi Ertaş Sokak'ta yoğun yağış nedeniyle kaldırım ve yollarda maddi hasar meydana geldi.

Belediyeye ait çok sayıda vidanjör şehrin çeşitli noktalarındaki yol, köprü altı ve sokaklarda tıkanan rögarlara müdahale etti, polis ve itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Polis ekipleri, tedbir amacıyla bazı yollarla köprü altı geçişlerini araç trafiğine kapattı.

Kuvvetli yağışın kent genelinde aralıklarla gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
YağışSelYağmur
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