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Kürtaj yasası geliyor

Başbakan Erdoğan, "Bakanıma söyledim, kürtajla ilgili yasayı hazırlıyoruz ve bu yasayı çıkartacağız" dedi.

Kürtaj yasası geliyor

Başbakan Erdoğan, "Bakanıma söyledim, kürtajla ilgili yasayı hazırlıyoruz ve bu yasayı çıkartacağız" dedi.

29 Mayıs 2012 Salı 16:46
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Kürtaj yasası geliyor

İSTANBUL

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Zaten bakanıma söyledim, kürtajla ilgili yasayı hazırlıyoruz ve bu yasayı çıkartacağız'' dedi.
Erdoğan, ABD'de kürtaja karşı mücadele ve yasalar olduğunu belirterek, ''Batı'nın birçok toplumunda aynı şekilde bununla ilgili çıkarılmış yasalar var. Şimdi biz de bunu çalışıyoruz. Bunun bizim değerlerimizde bir defa yeri var. Buna müsaade edilmez. Allah göstermesin, bir ölüm tehdidi gibi şeyler, onlar ayrı konular...'' dedi.
Başbakan Erdoğan, doktorlar başta olmak üzere sağlık personeline yönelik saldırıları da şiddetle kınadığını belirterek, ''Sağlık personeline yönelik hiçbir saldırıya, hiçbir densizliğe karşı müsamahamızın olmadığı bilinmelidir. Sadece teşekkürü ve takdiri hak eden bu kardeşlerimizin daima yanındayız. Desteğimiz daima onlarla beraber'' dedi. 

 

AA

Son Güncelleme: 29.05.2012 08:47
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanKürtajKürtaj Yasası
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