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Kürt meselesiyle terör meselesi farklı

Cumhurbaşkanı Gül, Kürt meselesiyle terör meselesinin birbirinden çok farklı olduğunu ifade etti.

Kürt meselesiyle terör meselesi farklı

Cumhurbaşkanı Gül, Kürt meselesiyle terör meselesinin birbirinden çok farklı olduğunu ifade etti.

20 Haziran 2012 Çarşamba 16:58
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Kürt meselesiyle terör meselesi farklı
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Dünya Tüketici Ürünleri Forumu sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dağlıca'daki şehitlerle ilgili bir soru üzerine Gül, ''Terörle hiçbir yere varılamaz. Terör yaparak 'devleti, milleti, Türk milletini diz çöktürüp, hizaya getirip acaba bir şeye zorlar mıyız' kafası çok büyük bir tarihi hatadır ve yanılgıdır" dedi.
Gül sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu şekilde hiçbir başarı mümkün olmayacaktır. Bunu hepsinin bilmesi gerekir. Kendi halkımızın sorunları konuşarak, kendi kendimize çözeceğimiz meselelerdir. Bu konularda birçok gelişmeler vardır. Dolayısıyla memlekette konuşulan Kürt meselesiyle terör meselesi birbirinden çok farklıdır. Teröristler, bunlar bugün başkasının aleti olur, yarın da başkasının aleti olur, dün de başkasının aletiydi. Bölgedeki, dünyadaki çeşitli gelişmeler her zaman bu tip kullanılmaya muhtaç insanları kullanacaklardır. Kullanırken de ortaya bir dava, ortaya bir sözüm ona ideal konacaktır. Ama hep sonunda ortaya çıkmıştır ki zaman zaman hep kullanılmışlardır. Bugün de aynı şekildedir"

Olaylar tesadüfi değil
Bölgedeki vatandaşların terörle ve teröristlerle aralarına çok kesin mesafe koymaları gerektiğini vurgulayan Gül, "Bunlar kendi meselelerimizin hallini de zorlaştıran meselelerdir. O bakımdan dünkü olaylar çok tesadüfi olaylar değildir. Bölgedeki bütün gelişmeleri düşündüğümüzde, olup bitenlere baktığımızda bunların bir şekilde tezahürüdür. Ama sonuna kadar teröre taviz verilmeyecektir. Memlekette huzur, güven, istikrar ve devletin hakimiyeti Türkiye'nin her karış toprağında da hakim olacaktır.'' şeklinde konuştu.

AA

Son Güncelleme: 20.06.2012 08:58
Anahtar Kelimeler:
Kürt Meselesiyle Terör Meselesi Farklı
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