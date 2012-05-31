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Küresel vicdanın sesine kulak verin

Başbakan Erdoğan, BM Medeniyetler İttifakı İştirakçiler Forumu'nda, Medeniyetler İttifakı'nın küresel vicdanın sesine kulak vermek olduğunu belirterek, zulme rızanın zulüm olduğunu söyledi

Küresel vicdanın sesine kulak verin

Başbakan Erdoğan, BM Medeniyetler İttifakı İştirakçiler Forumu'nda, Medeniyetler İttifakı'nın küresel vicdanın sesine kulak vermek olduğunu belirterek, zulme rızanın zulüm olduğunu söyledi

31 Mayıs 2012 Perşembe 13:41
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Küresel vicdanın sesine kulak verin
İSTANBUL - BaşbakanRecep Tayyip Erdoğan, Conrad Otel'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı İştirakçiler Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Orta Doğu'da, din ve mezhep savaşlarının arkalarında çok büyük enkaz bıraktığını belirterek, ''Ancak, Avrupa'da artık çok hissedilir hale gelen ırkçı fikir, eylem ve örgütlenmeler de maalesef karamsar bir manzaranın sinyallerini vermektedir'' dedi.

Erdoğan, ''Yanı başındaki ülkede yaşananlara kayıtsız kalanlar, gün gelip o saldırıların kendi ülkelerini de vurabileceğini görmelidir diye biz defalarca uyarı yaptık'' diye konuştu.
''Bakıyorsunuz, devletler, tanklarını, toplarını, en ağır silahlarını, hak talep eden kendi vatandaşlarına yöneltiyor ve bir mahalle içinde, yarısı çocuk 110 insanı aynı anda yok edebiliyor'' diyen Erdoğan, ''Gerekçe ne? Çünkü yönetimin kendilerine dayattığı zulme razı olmuyorlar. Yönetime kayıtsız şartsız teslim olmuyorlar. Hak istiyorlar, özgürlük istiyorlar'' dedi.

Katledilen masum yavrular bizim çocuklarımız
''Bugün de, Hama'da, Humus'ta, El Hule'de katledilen masum yavrular, Suriyeli çaresiz ailelerin olduğu kadar, evet, bizim çocuklarımızdır'' diyen Erdoğan, ''Medeniyetler İttifakı, küresel vicdanın sesine kulak vermektir. Medeniyetler İttifakı, tarihi de, geleceği de, savaşlar üzerinden değil, barış, kardeşlik, refah üzerinden okuma çabasıdır'' dedi.
Erdoğan, ''Zulme rıza zulümdür. Zalimlerin yanında yer almak zalimliği benimsemektir. İnanıyorum ki gelecekte de sadece ve sadece iyiler kazanacak, hak ve hukuk, hiçbir zaman kaybeden olmayacaktır'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 31.05.2012 05:41
Anahtar Kelimeler:
Tayyip Erdoğan
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