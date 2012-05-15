Kupanın stadın ortasında mertçe verilmesi gerekir

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında gündemdeki konulara değindi.



IMF'ye olan borcun AK Parti Hükümeti döneminde 23,5 milyar dolardan 2,3 milyar dolara düşürüldüğünü belirten Erdoğan, borcun, Nisan 2013 tarihine kadar biteceğini söyledi.

Mezhepsel çatışma değerlendirmesi yanlış

Başbakan Erdoğan, "Suriye'deki krizi mezhepsel çatışma olarak değerlendirmek yanlıştır. Buradaki mesele insani, vicdani bir meseledir" diye konuştu.

''Hz. Hüseyin'in, Ehli Beyt'in sevgisini yüreğinde taşıdığını iddia eden herkes, Suriye meselesine sadece ve sadece kardeşlik gözüyle bakmak zorundadır'' diyen Erdoğan, ''La ilahe illallah diyen, aynı kıbleye dönenlerin, inanan insanların kardeşliğini birbirlerine hatırlatmaları gerekir'' dedi.

Cürümün kadar yer yakarsın

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin yurtdışı seyahatlerini ilişkin eleştirilerine yanıt vererek, ''Ey CHP Genel Başkanı, senin kalibren ne kapasiten ne? Cürümün kadar yer yakarsın, daha fazla değil'' dedi.

Bu sütleri için

Erdoğan, ''Ailelere, öğretmenlere, çocuklara sesleniyorum; Ananınızın ak sütü gibi bu sütleri için. Hiç tereddüt etmeyin, hiç çekinmeyin'' diye konuştu.

Holiganlar sahaları terör alanına çeviriyor

Başbakan Erdoğan, Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanan şampiyonluk maçından sonra yaşanan olaylara değinirken, ''Saha olayları sorununu taraftarlara atıp kimse bu sorumluluktan sıyrılamaz. Bizim içimize sirayet etmiş. Bu holiganlar buraları terör alanına çeviriyor'' dedi.



Şampiyonun kupası stadın ortasında mertçe verilmeli

Erdoğan, futbolda ve diğer kolektif yarışmaların galibiyet, beraberlik ve muğlubiyet olarak üç neticesi olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

''Bunun üçüne da katlanacaksın. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım, hatta kongre üyesiyim. Şimdi kendi stadımızda Galatasaray berabere kalmak suretiyle şampiyon oldu. Sen şimdi bunu alkışlayacaksın, tebrik edeceksin. Eğer burada müşterek gayretin içine girmezsek yanlış olur. Yani Şampiyonun kupasını soyunma odasında vermek, böyle saçmalık olur mu? Işıkların söndürülmesi, böyle bir saçmalık olur mu? Bu işin hepsinin stadın ortasında mertçe, dürüst olarak yapılması gerekir. Bunu görmemiz lazım.''

Pele ve Ali'nin sözleri

Erdoğan, 1967 yılında Pele'yi seyredebilmek için Afrika'daki bir savaşta 48 saat ateşkes imzalandığını ifade ederek, ''Niye, Pele'yi seyredecek. Savaşları durdurabilecek güçte olan futbolun, bir savaş, çatışma, ayrışma aracı olmaması için herkes üzerine düşeni samimiyetle yerine getirmeli'' diye konuştu.

Pele'nin, ''Dünyada futbol oynayan her çocuk Pele gibi oynamak istiyor. Benim çok büyük sorumluluğum var. Onlara sadece nasıl iyi futbol oynanacağını değil, nasıl iyi bir insan olunacağını da göstermek zorundayım'' sözlerini hatırlatan Erdoğan, ''Mesele, anlayış bu. Bu olmalı'' dedi.

Efsanevi Boksör Muhammed Ali'nin tarihe geçmiş ''Keşke insanlar beni sevdikleri kadar birbirlerini sevseler. Eminim ki dünya o zaman çok farklı bir yer olur'' sözü söylediğini hatırlatan Erdoğan, spordaki futboldaki bu ruhu kendilerinin bugüne hep birlikte taşımaları gerektiğini anlattı.