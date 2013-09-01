Korgeneral Uyar sınırda inceleme yaptı

KİLİS
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İhsan Uyar, Suriye sınırında incelemede bulundu.
Korgeneral Uyar ve beraberindeki heyeti taşıyan üç helikopter, 2. Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı Öncüpınar Hudut Bölük Komutanlığı helikopter pistine indi.
Öncüpınar Hudut Bölük Komutanlığı içerisinde bulunan Bayraktepe'ye çıkan Uyar, sınıra daha önce yerleştirilen füze bataryaları ve hava savunma sistemini inceledi, Tabur Komutanı Piyade Kıdemli Binbaşı Hüseyin Geçgel'den bilgi aldı.
Korgeneral Uyar, yaklaşık iki saat süren inceleme ve denetimin ardından helikopterle Kilis’ten ayrıldı.
AA
Son Güncelleme: 01.09.2013 13:50