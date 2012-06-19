Komutanlar bölgede

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten, Hakkari 'de teröristlerin karakola düzenlediği saldırıya ilişkin, ''Sayın Genelkurmay Başkanımız, diğer kuvvet komutanları ve diğer komutan arkadaşlarımız bölgeye intikal etmişlerdir'' dedi.

Erten, Anadolu Karatalı 2012-2 Tatbikatı için bulunduğu Konya'da gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

''Bu sevinçli günümüze Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Jandarma Genel Komutanı katılamıyorlar. Çoğunuzun bildiği gibi bugün Hakkari bölgesinde meydana gelen terör olayında maalesef bazı şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Bu nedenle Sayın Genelkurmay Başkanımız, diğer kuvvet komutanları ve diğer komutan arkadaşlarımız bölgeye intikal etmişlerdir. Bu onurlu ve gururlu günümüze katılamadılar. Bu nedenle öncelikle bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.''