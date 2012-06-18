Komisyondan liderler turu

TBMM

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri, liderler turu kapsamında, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in başkanlığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki makamında gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı.

Görüşmede, CHP Grup Başkanvekilleri Emine Ülker Tarhan ve Muharrem İnce de bulundu.

Komisyon üyeleri, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli'nin TBMM'deki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmede, MHP Grup Başkanvekilleri Mehmet Şandır ve Oktay Vural da hazır bulundu.



BDP'ye ziyaret

Heyet daha sonra BDP Genel Başkanı Demirtaş'ı ziyaret etti.

Demirtaş'ın TBMM'deki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme, 55 dakika sürdü.

Görüşmede, BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak ile BDP Grup Başkanvekilleri Hasip Kaplan da hazır bulundu.