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Komisyon Demirel'e gidecek

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, 7 Haziran Perşembe günü, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Güniz Sokak'taki evinde görüşecek.

Komisyon Demirel'e gidecek

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, 7 Haziran Perşembe günü, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Güniz Sokak'taki evinde görüşecek.

04 Haziran 2012 Pazartesi 17:04
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Komisyon Demirel'e gidecek

TBMM Darbeleri Araştırma ve İnceleme Komisyonu Sözcü, AK Parti Çankırı Milletvekili İdris Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmenin Demirel'in Güniz Sokak'taki konutunda gerçekleşeceğini belirtirken, ''Yapılacak olan görüşmeye 9. Cumuhurbaşkanımızın 1960 darbesine ve 1971 muhtırasına, 1980 darbesine ve 28 Şubat muhtırasına tanıklık etmiş olması nedeniyle komisyonumuzca daha önceden oluşturulan üç ayrı alt komisyonu temsilen görevlendirilecek arkadaşlarımız katılacaktır'' ifadelerini kullandı. 

Anayasa'nın 98 ve Meclis İç Tüzüğü'nün 104. maddesi gereğince Meclis Araştırma Komisyonu'na verilen yetki çerçevesinde Demirel'in ''bilgisine ve tanıklık ettiği olaylar hakkında görgüsüne başvurulacağını'' belirten Şahin, şunları kaydetti: 
''Kamuoyunda var olan ve olması muhtemel olan yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak açısından Meclis Araştırma Komisyonumuzun yetkisi dahilinde bir ifade alma durumu söz konusu olmadığı gibi böyle bir yetkisinin de bulunmadığı, Araştırma Komisyonumuzun görevinin Anayasa ve iç Tüzük'te de belirtildiği üzere araştırılacak konulara ilişkin bilgi ve görgüsü bulunanların tanıklığına müracaat etmek olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

AA

Son Güncelleme: 04.06.2012 09:04
Anahtar Kelimeler:
Komisyon Demirele Gidecek
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