Kobra Kazakistan'da da üretilecek

ANKARA - Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen savunma fuarında görücüye çıkan Türk savunma sanayi ürünleri büyük ilgi gördü.



Fuarda, Türk ve Kazak savunma şirketleri arasında, Otokar ile Kazakistan Engineering arasında ''Kobra'' zırhlı araçlarının ortak üretiminin de içinde olduğu 3 anlaşma imzalandı.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Lütfi Varoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen ''KADEX 2012 Uluslararası Savunma Fuarı''na Savunma Sanayi Müsteşarlığı öncülüğünde 16 firmanın katıldığını belirtti.

Fuara, Türkiye ve Rusya'nın ''ulusal katılım'' düzeyi en yüksek iki ülke olduğunu ifade eden Varoğlu, Türk savunma firmalarının stantlarının büyük ilgi gördüğünü bildirdi.