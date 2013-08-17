Kıdem tazminatındaki adaletsizlik sorgulanmalı

BURSA - Bursa'da bir otelde, ülke genelindeki bazı tekstil işletmelerinde yaşanan grevle ilgili olarak sendika temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, çalışma hayatıyla ilgili temel yasaları TBMM'den geçirdiklerini ve bunların uygulamaya girdiğini söyledi.

İş Sağlığı Güvenliği Yasası, Kamu Çalışanları Sendika Yasası gibi hem sosyal güvenlik hem de benzeri birçok alanla ilgili yasal düzenlemelerin yapıldığını vurgulayan Çelik, "Taşeron çalışanlarla ilgili ciddi sorunlar var. Bu sorunların çözümü ve bu başlığın altında çalışma hayatını ilgilendiren önemli konular var. O konuları eylül ayı içinde ilgili öncelikle taraflarla bakanlıklarla görüşeceğiz. Sayın Başbakanımıza çözüm önerilerimizi arz edeceğiz ve ekim ayında da inşallah bu köklü, önemli, çalışma hayatının arda kalan bu hadiselerini, bu konularını gündeme alıp çözüme kavuşturma gayreti içinde olacağız" diye konuştu.

Çelik, çalışmalarında, kıdem tazminatı veya başka konuları ayrı ayrı değil, bir bütünlük içinde ele alacaklarını anlattı.

"Eğer bir ülkede bazı işçiler kıdem tazminatı alıyor bazıları alamıyorlar ise bunun sorgulanması gerekiyor" ifadesini kullanan Çelik, sonuçta herkesin emek verdiğini, alın teri akıttığını belirtti.

Bir gazetecinin, "Sigorta prim borçlarıyla ilgili spor kulüplerine yönelik bir yapılandırma söz konusu mu?" sorusunu yanıtlayan Çelik, bu konuyla ilgili bir talep gelmediğini, kendilerinin de bir düşüncesi olmadığını ifade etti.

Afların yeteri kadar yapıldığına dikkati çeken Çelik, "Şu an bunlar taksitlendirilmiş durumda ve ödemelerini yapanlar faiz yükünden kurtulmuş durumdalar. Spor kulüplerinin sigorta primlerinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili özel bir çalışmamızın olmadığını açıkça ifade ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.