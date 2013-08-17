Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Kıdem tazminatındaki adaletsizlik sorgulanmalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, "Eğer bir ülkede bazı işçiler kıdem tazminatı alıyor bazıları alamıyorlar ise bunun sorgulanması gerekiyor" dedi.

Kıdem tazminatındaki adaletsizlik sorgulanmalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, "Eğer bir ülkede bazı işçiler kıdem tazminatı alıyor bazıları alamıyorlar ise bunun sorgulanması gerekiyor" dedi.

17 Ağustos 2013 Cumartesi 17:29
3749 Okunma
Kıdem tazminatındaki adaletsizlik sorgulanmalı
BURSA - Bursa'da bir otelde, ülke genelindeki bazı tekstil işletmelerinde yaşanan grevle ilgili olarak sendika temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, çalışma hayatıyla ilgili temel yasaları TBMM'den geçirdiklerini ve bunların uygulamaya girdiğini söyledi.

İş Sağlığı Güvenliği Yasası, Kamu Çalışanları Sendika Yasası gibi hem sosyal güvenlik hem de benzeri birçok alanla ilgili yasal düzenlemelerin yapıldığını vurgulayan Çelik, "Taşeron çalışanlarla ilgili ciddi sorunlar var. Bu sorunların çözümü ve bu başlığın altında çalışma hayatını ilgilendiren önemli konular var. O konuları eylül ayı içinde ilgili öncelikle taraflarla bakanlıklarla görüşeceğiz. Sayın Başbakanımıza çözüm önerilerimizi arz edeceğiz ve ekim ayında da inşallah bu köklü, önemli, çalışma hayatının arda kalan bu hadiselerini, bu konularını gündeme alıp çözüme kavuşturma gayreti içinde olacağız" diye konuştu.

Çelik, çalışmalarında, kıdem tazminatı veya başka konuları ayrı ayrı değil, bir bütünlük içinde ele alacaklarını anlattı.

"Eğer bir ülkede bazı işçiler kıdem tazminatı alıyor bazıları alamıyorlar ise bunun sorgulanması gerekiyor" ifadesini kullanan Çelik, sonuçta herkesin emek verdiğini, alın teri akıttığını belirtti.

Bir gazetecinin, "Sigorta prim borçlarıyla ilgili spor kulüplerine yönelik bir yapılandırma söz konusu mu?" sorusunu yanıtlayan Çelik, bu konuyla ilgili bir talep gelmediğini, kendilerinin de bir düşüncesi olmadığını ifade etti.

Afların yeteri kadar yapıldığına dikkati çeken Çelik, "Şu an bunlar taksitlendirilmiş durumda ve ödemelerini yapanlar faiz yükünden kurtulmuş durumdalar. Spor kulüplerinin sigorta primlerinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili özel bir çalışmamızın olmadığını açıkça ifade ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Son Güncelleme: 17.08.2013 17:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
2940 terörist etkisiz hale getirildi
2940 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ