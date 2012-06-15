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Kesin tavır bekliyoruz

TBMM Başkanı Çiçek, ''Biz, tüm dostlarımızdan ve komşularımızdan, ortak tehdit olan PKK terör örgütüne karşı net ve kesintisiz tavır almalarını bekliyoruz'' dedi

Kesin tavır bekliyoruz

TBMM Başkanı Çiçek, ''Biz, tüm dostlarımızdan ve komşularımızdan, ortak tehdit olan PKK terör örgütüne karşı net ve kesintisiz tavır almalarını bekliyoruz'' dedi

15 Haziran 2012 Cuma 13:07
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Kesin tavır bekliyoruz
BİŞKEK - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Türkiye'nin terörle mücadeleye yönelik uluslararası çalışmalara aktif şekilde katkı sağladığını belirterek, ''Biz, tüm dostlarımızdan ve komşularımızdan, bir ortak tehdit olan PKK terör örgütüne karşı net ve kesintisiz tavır almalarını bekliyoruz'' dedi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 3. Genel Kurulu'na katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Çiçek, TÜRKPA heyetiyle birlikte Ata-Beit ve Cengiz Aytmatov'un mezarı ile Ata-Beit Müzesi'ni ziyaret etti. Heyet daha sonra, Devlet Konukevi'nde düzenlenen TÜRKPA 3. Genel Kurulu toplantısına geçti. Toplantıda, TÜRKPA Dönem Başkanlığı, Kazakistan'dan Kırgızistan'a devredildi.
Toplantıda konuşan Çiçek terör konusuna değinerek, bu tehdide karşı, uluslararası toplumun birlik ve dayanışma içinde olması, kararlılıkla mücadele etmesi gerektiğine işaret eden Çiçek, şunları söyledi:
''Otuz yıla yakın bir süredir terör belasıyla mücadele eden ülkemiz bu konuda acı tecrübeler edinmiştir. PKK terör örgütü ülkemizde halen, ayrım yapmaksızın, aralarında masum sivillerin de bulunduğu hedeflere saldırmakta, kan akıtmaya devam etmektedir. Türkiye bu tehdide karşı kararlı mücadelesini çok boyutlu ve kapsamlı bir şekilde, hukukun üstünlüğü anlayışı temelinde sürdürürken, uluslararası toplumun da üzerine düşeni yapmasını beklemektedir. Biz, tüm dostlarımızdan ve komşularımızdan, bir ortak tehdit olan PKK terör örgütüne karşı net ve kesintisiz tavır almalarını bekliyoruz. Bu tavırlarını da fiili tedbirlere ortaya koymalarını istiyoruz. Kaldı ki, bu beklenti ve talebimiz esasen uluslararası hukukun da bir gereğidir.''

AA

Son Güncelleme: 15.06.2012 05:08
Anahtar Kelimeler:
Cemil Çiçek
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