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Kervan'a ne oldu

"Kervan 1915" sinemalardan çekliyor...

Kervan'a ne oldu

"Kervan 1915" sinemalardan çekliyor...

11 Ekim 2017 Çarşamba 17:03
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Kervan'a ne oldu

Konu hakkında açıklama yapan filmin Yapımcısı Aynur Güneş ve  Senaryo yazarı ve Yönetmeni İsmail Güneş, "Bin bir zorluklarla 3 yılda 1500 kişilik ekiple çektiğimiz ve Ermeni tehcirini konu edinen "Kervan 1915"i dağıtım sorunları ve sinema salonlarının kötü niyetli tutumlarından ötürü salonlardan çekme kararı aldık. Görülüyor ki, bundan böyle, gişe açısından tekellerin ilgisini çekmeyen ulusal yapımlar seyirciyle buluşamayacaktır." dediler. 

"Filmi çekiyoruz"

"Sinema seyircisi tarafından izlenilmek istendiği halde, önemli lokasyonlarda vizyona giremeyen filmimiz ağır darbe almıştır. Seyircilerimiz gerek sosyal medyadan gerekse kişisel ilişkilerle bizlere ulaşıp filmi kendilerine yakın merkezi lokasyonlarda bile bulamadıklarını iddia etmektedirler." diyen ikili "Filmimizin sinema seyircisiyle buluşamadığı bir sistemde daha fazla yer almak istemiyor ve üzülerek "Kervan 1915"i vizyondan çekiyoruz." şeklinde açıkladılar.

Haber: Elif Günay

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 13.10.2017 13:28
Anahtar Kelimeler:
Kervan 1915Aynur Güneşİsmail Güneş
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