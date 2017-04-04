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'Kerkük'teki yanlıştan bir an önce dönün'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kerkük'te milli bayrak dışında ikinci bir bayrağın asılmasını kesinlikle yanlış buluyorum. Irak Bölgesel Kürt Yönetimine sesleniyorum; bu yanlıştan bir an önce dönün." dedi.

'Kerkük'teki yanlıştan bir an önce dönün'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kerkük'te milli bayrak dışında ikinci bir bayrağın asılmasını kesinlikle yanlış buluyorum. Irak Bölgesel Kürt Yönetimine sesleniyorum; bu yanlıştan bir an önce dönün." dedi.

04 Nisan 2017 Salı 19:46
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'Kerkük'teki yanlıştan bir an önce dönün'

ZONGULDAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı Meydanı'nda toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kerkük'te milli bayrak dışında ikinci bir bayrağın asılmasını kesinlikle yanlış bulduğunu belirterek, "O bayrağın sahipleri şunu bilsinler ki bölücülük yapıyorlar. Irak Bölgesel Kürt Yönetimine sesleniyorum; bu yanlıştan bir an önce dönün." dedi.

"Merhum Türkeş'i bir kez daha saygıyla anıyorum"

Erdoğan, "Ülkemizin sahip olduğu böylesine geniş ufuklu liderlerin kıymetini bugün muhalefet diye ortada dolaşanları gördükçe çok daha iyi anlıyoruz. Merhum Türkeş'i, 20. ölüm yıl dönümünde bir kez daha saygıyla anıyorum." dedi.

"Eleman almakla üretim artmıyor"

Eleman almakla üretimin artmadığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Her şeyi düşünürken, ülkenin menfaatini de düşüneceğiz. Olayı bazı fitne unsurlarının girmesiyle slogana dönüştürmeyeceğiz, çünkü bu ülke hepimizin. Hep beraber bu ülkede ekmek sahibi olacağız."

"Parlamentonun feshi diye bir şey asla söz konusu değil"

Halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliğinde parlamentonun feshi diye bir şeyin asla söz konusu olmadığını belirten Erdoğan, tam tersine değişikliğin daha güçlü bir parlamento getirdiğini belirtti. 

Erdoğan, "Niye bu yalanı söylüyorsun? '17 Nisan'da muhtarlıklar kapanacakmış.' Kararnameyle muhtarlık kapanamaz. Zira bunlar kanunla geldiler. Kanunla gelen ancak kanunla gidebilir." diyerek, "Cumhurbaşkanılığı kararnameleri ne anayasanın ne de kanunların üzerinde değildir. Ama bunu da bilmiyor. Oku be oku. Okuya okuya görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi." şeklinde konuştu.

"Biz, onlara rağmen yapmaya devam edeceğiz" 

"Türkiye büyüdükçe, geliştikçe, yeni yatırımlarla gücüne güç kattıkça inanın bana birilerinin yüreği daralıyor, gözleri bulanıyor." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"İstanbul'a bakıyorlar, boğaz boyunca inci gibi dizili üç tane köprüyü görüyorlar. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapıldığı zaman ne dedi bu solaklar? 'Hayır' dediler. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapıldığı zaman ne dediler? 'Hayır' dediler. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Dört gidiş dört geliş, birde üzerinden hızlı tren geçecek. Ne dediler? 'Hayır' dediler. Denizin altından Marmaray'ı yaptık. 3 yılda Marmaray'dan ne kadar insan geçti biliyor musunuz? 200 milyon insan geçti. Buna da 'hayır' dediler. Dedik ki raylı sistemi yaptık yetmez bir de otomobilleri denizin altından geçirelim. Ne yaptık? Avrasya Tüneli'ni yaptık. Bunlar ona da 'hayır' dediler. Bir de Osman Gazi Köprüsü'nü, İstanbul-İzmir arası körfeze yaptık. Buna da 'hayır' dediler. 'Ula hangisine evet diyecesunuz"

"Milletimizin sillesini yiyip, yerle yeksan oldular"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracat düştü diye sevinildiğini, şimdi onun da yeniden yükselmeye başladığını belirterek, "Hep onların aksine gidiyor ya. Turizmdeki sıkıntılarımıza umut bağlamışlardı şimdi turizmde kalkmaya başladı. Orada da kıpırdanma var. Büyüme rakamımız Avrupa Birliği ortalamasının neredeyse 2 katı üstünde çıktı. Orada da hüsrana uğradılar. Son 3 yıldır ellerine geçen her aracı kullanarak üzerimize saldırdılar. Sokakları terörize etmeye çalıştılar. Çukurlarla terör örgütüne yol vermeye çalıştılar yine olmadı. DEAŞ'ı sahaya sürdüler, başaramadılar. FETÖ ihanet çetesinin, ordu, emniyet ve yargıdaki tüm militanlarını üzerimize saldılar. Milletimizin sillesini yiyip, yerle yeksan oldular." diye konuştu.

"Ne kadar FETÖ'cü varsa temizliyoruz"

15 Temmuz akşamı, Marmaris'ten çağrıyı yaptığı zaman milletin sokaklara, meydanlara, havalimanlarına döküldüğünü hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletim bir şeye inanıyordu. Neydi o? Diyordu ki, 'bu millet, memleket, ezanlar, bu din bizim kaptırmayacağız.' diyordu. Biz, Marmaris'ten çağrımızı yaptık hemen helikopter ve uçağımızla atladık doğru Yeşiköy'e indik. Üzerimizde F-16'lar uçuyor, helikopterler uçuyor. Bunun bir senaryo olduğundan bahsediyor anamuhalefetin başındaki zat. Şimdi ben diyorum ki ey Kılıçdaroğlu elinde bir belge varsa çık açıkla. 16 Nisan'dan sonraya bırakma rezil olursun. Her zaman diyorsun ki 'elimde dosyalar var.' Bugüne kadar söylediklerinin hiçbirisi ortaya çıkmadı, çık şunu açıkla. 

"Fırat Kalkanı sonrasında yeni bir etabın hazırlıkları içerisindeyiz"

Erdoğan, Türkiye'yi Suriye'de sıkıştırmak isteyen kesimin oyununu Fırat Kalkanı Operasyonu ile bozduklarını belirtti.

Söz konusu kesimin şimdi yeni oyunlar hazırladığını ifade eden Erdoğan, "Fırat Kalkanı sonrasında yeni bir etabın hazırlıkları içerisindeyiz. Cerablus ve El-Bab'da DEAŞ'ı çökerttik. Bu örgütü bahane ederek, bölgenin altını üstüne getirenlerin maskelerini düşürdük. Irak'ta Sincar'ı, Telafer'i, Kerkük'ü ile yeni tezgahlar kuruyorlar. Enim olun onları da başlarına geçireceğiz." diye konuştu.

"Geldiğiniz noktadan geri adım atmaya mecbur kalırsınız"

Erdoğan, Kerkük'te kamu kurumlarına Irak bayrağı dışında bayrak asılmasına da değinerek, şöyle devam etti:

"Kerkük'te milli bayrak dışında ikinci bir bayrağın asılmasını kesinlikle yanlış buluyorum. O bayrağın sahipleri şunu bilsinler ki bölücülük yapıyorlar. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne sesleniyorum, bu yanlıştan bir an önce dönün. Zira şu anda Irak Merkezi Yönetimi onu doğru bulmadığı kararını açıkladı. Bizler de aynı şekilde uyarıyı yapıyoruz. Çünkü 'Kerkük Kürtlerindir' safsatasına Türkiye olarak asla uymuyoruz. Kerkük orada yaşayan Türkmeni'yle, Arap'ıyla, Kürt'ü varsa Kürt'ü hepsinindir. Dolayısıyla 'bizimdir' diyerek böyle bir iddianın içerisine girmeyin, onun bedeli de ağır olur. Türkiye ile münasebetlerinizi bir defa bozarsınız. Münasebetlerimiz şu anda iyi gidiyor. Bu münasebetleri bozmayın. Hemen o bayraklarınızı indirin. Sadece Irak milli bayrağı ile yola devam edin. Yoksa şu an geldiğiniz noktadan geri adım atmaya mecbur kalırsınız." 

"Biz ayakta kaldıkça onlar sendeliyor"

Erdoğan, halk oylamasına 13 gün kaldığına dikkati çekerek, Zonguldak halkından bütün eş, dost, ahbabını aramasını istedi.

Dünyada bu kadar saldırıya uğrayıp da ayakta kalabilecek başka bir ülkenin bulunmadığını vurgulayan Erdoğan, "Biz binlerce yıllık medeniyet, devlet ve kültür geçmişimizle, coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızda kanla yoğurarak vatan haline getirdiğimiz topraklarda kardeşliğimizle geleceğe farklı yürüdük. Biz ayakta kaldıkça onlar sendeliyor. Bölgemizdeki operasyonların meşruiyeti de yol açtığı ağır kayıpların gerisindeki niyetle her yerde tartışılıyor. Terörü maşa gibi kullananlar iyice ısıttıkları bu maşanın ellerini yakmaya başlamasıyla ne yapacaklarını şaşırdılar. İşi, faşizmi ve ırkçılığı yeniden hortlatmaya kadar vardırdılar." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanKerkük
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