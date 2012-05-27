Kentsel dönüşümde süre uzayabilir

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, TBMM'de kabul edilen, kamuoyunda kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 1-2 ay içinde uygulanmaya başlanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yasayla ilgili uygulama yönetmelikleri hazırlama çalışmalarına devam ediyor. Dönüşüme ilk etapta İstanbul, İzmir gibi birinci derece deprem kuşağı yerlerden başlanılacak. Kanuna göre, riskli tespit edilen bina, Bakanlar Kurulu kararınca belirlenen riskli alan içinde kalıyorsa yıkılacak. Yapı ve yapının bulunduğu alan riskli ise 60 gün içinde yıkılması gerekecek. Vatandaş yıkmazsa ikinci defa süre verilecek. Bu süre zarfında da yıkmazsa mülki amirlerden yapıyı yıkması istenecek. Bu durumda süre 4-5 aya kadar uzayabilecek. Bakanlık, riskli alanda olup, binası riskli olduğu tespit edilen vatandaşlara kredi desteği ve kira yardımı yapacak. Ayrıca, vatandaşların sosyo-ekonomik durumlarını değerlendirerek, talepte bulunmaları halinde faiz desteği, sübvansiyon ve geçici konut destekleri de verecek.





Son Güncelleme: 27.05.2012 05:37