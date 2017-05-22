KEİ 25. Kuruluş Yıldönümü Zirve Bildirisi kabul edildi

İSTANBUL

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirve Bildirisinde, KEİ-Avrupa Birliği (AB) etkileşiminin geliştirilmesine önem verildiği belirtilerek, "Pragmatik, proje odaklı ve karşılıklı yarara dayalı iş birliğimizi arttırma konusundaki taahhüdümüzü teyit etmekteyiz." ifadesi kullanıldı.

Zirvenin sonunda kabul edilen bildiride, zirvenin, üye devletler arasında çeyrek asırdır süren iş birliğinin yeniden canlandırılmasına yönelik duyulan sağlam ve ortak arzunun dönüm noktalarından biri olduğu ve gelecek yıllarda halkların yararına ve refahına olacak şekilde iş birliğini daha da geliştirmek amacıyla en üst seviyede görüş alışverişinde bulunma fırsatı sunduğu kaydedildi.

KEİ'nin varlığını sürdürdüğü 25 yıl boyunca Karadeniz bölgesinde barış, istikrar, diyalog ve karşılıklı anlayışı arttırıp genişletmek amacıyla üye devletler arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlandığı hatırlatılan bildiride, KEİ'nin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması ve örgütün gelecekte daha güçlü kılınması bakımından, üye devletlerin reform sürecini mutabakata dayalı olarak sürdürmesi ve en yakın gelecekte sonuçlandırması ile KEİ Uluslararası Daimi Sekretaryası bünyesinde kapsayıcı, dengeli ve profesyonel bir temsil doğrultusunda gayret sarf edilmesi gerektiği hususlarındaki ortak görüş iletildi.

"İnsan akışlarına çözüm bulunması acil ihtiyaç"

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanımlandığı şekliyle mevcut göç ve mülteci krizinin boyutlarının İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana eşi benzeri görülmemiş bir ölçeğe ulaştığına dikkat çekilen bildiriye, şöyle devam edildi:

"Bizler, KEİ bölgesinde ve ötesinde, ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin, göçmenlerin ve mültecilerin ihtiyaçlarına ve sorunlarına çözüm getirilmesinde ortak bir dayanışma ve iş birliği duygusu ile hareket etmek konusundaki kararlılığımızı ifade etmekteyiz. Bu büyük insan akışlarının esas nedenlerine çözüm bulunmasının acil bir ihtiyaç olduğunu vurgulamaktayız."

Kaynağı, nedeni ya da amacı ne olursa olsun terörizmin bütün biçimlerine ve tezahürlerine karşı çıkılan bildiride, terörizme karşı uluslararası dayanışma ve mücadeleye devam edileceği vurgulandı.

Ortak menfaat ve tamamlayıcılık ilkesiyle diğer uluslararası ve bölgesel kuruluşlar, kurumlar ve girişimlerle verimli iş birliğinin geliştirilerek daha da ilerletilmesi konusundaki istekliliğin altının çizildiği bildiride, "KEİ-AB etkileşiminin geliştirilmesine verdiğimiz önemi belirterek pragmatik, proje odaklı ve karşılıklı yarara dayalı iş birliğimizi arttırma konusundaki taahhüdümüzü teyit etmekteyiz." ifadesi kullanıldı.

Ekonomi başlıkları

Bildiride, kamu ile özel sektörler arasında daha geniş bir sinerji oluşturulması desteklenirken, örgütün bu alandaki yetkili bağlı kuruluşu olan KEİ İş Konseyinin yeniden canlandırılmasına yönelik çabaların memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

KEİ Parlamenterler Asamblesi, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Karadeniz Etütleri Merkezinin bölge gelişiminde karşılıklı iş birliğini arttırmaları için cesaretlendirildiğinin vurgulandığı bildiride, Karadeniz bölgesinde ticaret, ekonomik iş birliği ve turizm açısından gemiciliğin taşıdığı önem ışığında, KEİ üye devletleri bünyesinde Avrupa ile Asya arasında mevcut ve müstakbel dolaşımlara yönelik munzam, emniyetli ve güvenli deniz taşımacılığı imkanları sunulmasının teşvik edildiği ifade edildi.

KEİ üye devletlerinin ulusal ekonomilerinin küresel ekonomiye katılımının kolaylaştırılmasına yönelik çabaların desteklendiğinin aktarıldığı bildiride, "Karadeniz bölgesinde deniz yolculuğunun ilgili uluslararası kural ve düzenlemelere uygun bir şekilde güvenli ve emniyetli bir şekilde yürütülmesine büyük önem atfetmekteyiz." ifadesine yer verildi.

Bildiride, Karadeniz Çevre Otoyolu ve Ekspres Deniz Yolları gibi ortak ulaştırma altyapı projelerinin uygulamaya geçirilmesinin ticaret, turizm ve taşımacılık yatırımlarının genişletilmesine ve KEİ'nin başarısına katkıda bulunacağı belirtilirken, üye ülke ekonomilerinde yaratıcılık ve yenilikte genç girişimcilerin oynadıkları önemli rolün takdir edildiği bildirildi.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, küçük çiftçilerin, kadınların, gençlerin, engellilerin, mültecilerin ve ülkesinde yerlerinden edilmiş kişilerin ekonomiye katılımının teşvik edilmesinin sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanması için hayati önem taşıdığına dikkat çekilen bildiride, bu potansiyelin harekete geçirilmesine katkıda bulunma konusunda örgütün kararlılığı vurgulandı.

Bildiride, şunlar kaydedildi:

"Ziraat ve tarımsal sanayi, bankacılık ve finans, örgütlü suçlarla mücadele, gümrük, eğitim, acil yardım, enerji, çevre koruma, sağlık ve ilaç sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, kurumsal yenilenme ve iyi yönetişim, bilim ve teknoloji, KOBİ'ler, turizm, kültür, ticaret ve ekonomik kalkınma ve ulaştırma alanlarında daha fazla proje ve sonuç odaklı bir yaklaşımla iş birliğimizi geliştirmek konusunda müşterek bir vizyonu paylaşmaktayız."