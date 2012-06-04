Kayıt parasının hesabını sorarım

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı

, 42 bin 500 okulda tek tek inceleme yaptırdığını, kayıt zamanı bağış parası alan okul sayısının yaklaşık 3 bin civarında olduğunun tespit edildiğini bildirdi.



Dinçer, ''Bu sene genelge göndermeyeceğim. Ama kayıt zamanı bağış alan hem okul aile birliği yöneticilerine hem de okul yöneticilerine yine de hesap soracağım'' dedi.

Haziran'ın 15'inden itibaren tüm Türkiye'deki öğretmenlerin geçici görevlendirmelerine son vereceğini bildiren Dinçer, "Herkes atandığı yere razı olacak" ifadelerini kullandı.

Dinçer, ''Türkiye çapında yapılan incelemelerde 8 bin 900 civarında dersliğin makam odası veya başka maksatlarla kullanıldığı belirlendi. Derslik ihtiyacı varken hiç kimsenin 8 bin 900 dersliği alıp başka maksatla kullanmaya hakkı yok'' diye konuştu.