Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Kavdır'ın vefatında ihmal yok

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, 2. çift kol nakli yapılan Kavdır'ın "tedavisinde tıbbi ihmal tespit tespit edilmediği" kanaatine vardı.

Kavdır'ın vefatında ihmal yok

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, 2. çift kol nakli yapılan Kavdır'ın "tedavisinde tıbbi ihmal tespit tespit edilmediği" kanaatine vardı.

16 Mayıs 2012 Çarşamba 16:56
500 Okunma
Kavdır'ın vefatında ihmal yok

ANKARA

Kompozit Doku Nakli Bilimsel Danışma Komisyonu, çift kol naklinden sonra vefat eden Atila Kavdır'ın ''takip ve tedavisinde tıbbi bir eksiklik veya ihmal tespit edilmediği, hastanın ölümüne sebep olan durumun, nakil işlem sürecinin bir komplikasyonu olduğu'' kanaatine vardı.

"Kavdır'ın vefatı" Bilim Kurulu'nda
Sağlık Bakanlığı Kompozit Doku Nakli Bilimsel Danışma Komisyonu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Türkiye'de ikinci çift kol nakli yapılan Atilla Kavdır'ın vefatını da görüşmek üzere toplandı.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Şencan, Sağlık Bakanlığı'nın ek binasına gelişinde bir soru üzerine, toplantının ana gündem maddesinin Kavdır'ın ölümü nedeniyle Akdeniz Üniversitesi'nce hazırlanan dosya olduğunu söyledi.

Ruhsat iptali beklemiyorum
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan da toplantıda Kavdır'ın ölümüyle ilgili açıklama yapacağını belirterek, merkezin ruhsatının iptal edilmesini beklemediğini vurguladı.

Yeni bir ruhsat çıkarılabilir
Bilim kurulu üyesi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Selahattin Özmen de ruhsat iptali halinde aynı merkezden başka bir uzman adına yeni bir ruhsat çıkarılabileceğini anlattı.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2012 08:57
Anahtar Kelimeler:
Kavdırın Vefatında Ihmal Yok
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
2940 terörist etkisiz hale getirildi
2940 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ