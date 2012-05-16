Kavdır'ın vefatında ihmal yok

ANKARA

Kompozit Doku Nakli Bilimsel Danışma Komisyonu, çift kol naklinden sonra vefat eden Atila Kavdır'ın ''takip ve tedavisinde tıbbi bir eksiklik veya ihmal tespit edilmediği, hastanın ölümüne sebep olan durumun, nakil işlem sürecinin bir komplikasyonu olduğu'' kanaatine vardı.

"Kavdır'ın vefatı" Bilim Kurulu'nda

Sağlık Bakanlığı Kompozit Doku Nakli Bilimsel Danışma Komisyonu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Türkiye'de ikinci çift kol nakli yapılan Atilla Kavdır'ın vefatını da görüşmek üzere toplandı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Şencan, Sağlık Bakanlığı'nın ek binasına gelişinde bir soru üzerine, toplantının ana gündem maddesinin Kavdır'ın ölümü nedeniyle Akdeniz Üniversitesi'nce hazırlanan dosya olduğunu söyledi.

Ruhsat iptali beklemiyorum

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan da toplantıda Kavdır'ın ölümüyle ilgili açıklama yapacağını belirterek, merkezin ruhsatının iptal edilmesini beklemediğini vurguladı.

Yeni bir ruhsat çıkarılabilir

Bilim kurulu üyesi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Selahattin Özmen de ruhsat iptali halinde aynı merkezden başka bir uzman adına yeni bir ruhsat çıkarılabileceğini anlattı.